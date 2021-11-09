美國副總統哈里斯抵法展開5天訪問 修補潛艇風波後美法關係

美國副總統哈里斯周二抵達巴黎，展開為期5天的訪問。法新社稱，哈里斯此行旨在修補美法國因澳大利亞潛艇合同而陷入緊張的關係。

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法新社報道，哈里斯在奧利機場向媒體表示："來到法國非常高興，期待未來幾天富有成效的討論，以加強美法關係。哈里斯隨後前往巴斯德研究所，並會見了共同對Covid-19新冠病毒進行研究的美國和法國科學家。

今年9月，美國和澳大利亞和英國宣布在太平洋地區成立防禦聯盟 AUKUS，澳大利亞取消了與法國達成的數百億美元潛艦合約，轉而向美國購買核動力潛艦，引發美法分歧。

美國總統拜登上個月在一次會議中，設法修補與馬克龍的關西，拜登表示，美國背著法國與澳大利亞達成潛艦交易行事"笨拙"。

而美國國務卿布林肯及國家安全顧問蘇立文也都相繼訪問巴黎，試圖平息法國的"憤怒"。

法新社報道，法國總統馬克龍周三下午將與哈里斯會面，據白宮表示，雙方將討論印太地區局勢、歐洲及世界安全問題。外界並預期，哈里斯將會確認拜登的提議，討論包括美國可能支持法國軍隊在西非薩赫勒地區打擊極端伊斯蘭武裝行動，以及加強歐洲防禦計畫。

哈里斯出訪法國前，一名白宮高級官員表示，"美國和法國的關係，以及美國和歐洲的跨大西洋關係，對美國而言至關重要。這也是拜登在競選期間一直強調的事情"。

11月11日周四是第一次世界大戰停戰紀念日，哈里斯將出席一戰結束周年紀念儀式。哈里斯將與其他世界領導人一起出席巴黎和平論壇並發表講話，焦點是疫後復蘇，應付全球危機。