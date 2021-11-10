中美達成“關於加強氣候行動的聯合聲明”

中國氣候變化事務特使解振華周三在英國格拉斯哥宣布，中美已達成“關於加強氣候行動的聯合聲明”。聯合國秘書長安東尼奧•古特雷斯表示：中美朝着重要的方向邁出重要一步。

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這位中國官員在蘇格蘭格拉斯哥舉行的COP26氣候會議上對媒體說：“雙方意識到當前努力與巴黎協定目標之間的差距，因此我們將共同加強氣候行動，” 該協議“表明合作是中美唯一的出路，”解振華說，因為兩國之間的緊張局勢最近似乎蔓延到了氣候外交領域。

中國是世界上最大的溫室氣體排放國，美國位居第二。

上周會議開始時來到格拉斯哥的美國總統喬·拜登稱中國國家主席習近平缺席COP26是一個“大的錯誤”。

中國特使說：“作為世界兩個大國，中美必須承擔起與其他各方共同應對氣候變化的責任。”

美國氣候特使約翰·克里將在中國氣候事務特使解振華髮言之後不久發表講話。