科大再有校長請辭 台裔史維早走未提原因 曾拒簽支持國安法聲明

科技大學校長史維已經請辭，將提早一年於明年10月卸任，但未有提及原因和去向。他是科大曆來四位校長中第三位請辭的校長，之前曾拒絕聯署大學校長就理解《港區國安法》的公開信，亦曾為被中港政府形容為「黑暴」的反修例運動抗爭者周梓樂之死哀悼及流淚，並要求獨立調查事件。科大會為下任校長進行全球招聘，但有學者估計，中國「海歸派」學者出任本地大學校長會有優勢。

廣告 繼續瀏覽後續

史維十一年前加入科大出任首席副校長，2018年獲委任為校長，五年任期原應於2023年9月完結，請辭後將提早近一年離職。科大響應傳媒查詢其辭職原因時，只是讚揚史維，並指他明年10月卸任前將見證科大在廣州學校正式開校，「因此他認為現在是時機交棒予下一任接班人。」

科大校董會和教育局均發文讚揚史維，而史維昨在發給校內成員的電郵中則表示，為以科大為家感到榮幸，並指在學校同仁及支持者努力不懈的情況下，才能讓科大的「學術水平、開放思維及大學聲望持續蓬勃發展」。他續指，只要秉持以保障大學的長遠利益及定位而努力，大學定能開拓更廣闊的新天地。

史維任內正值反修例風波爆發，是全港八間大學少有對學生表示同情的校長，當科大學生周梓樂於前年11月在將軍澳尚德停車場墮樓，他曾到醫院探望，亦曾現身校內相關集會，與學生對話，後更被不滿他拒絕譴責警方的學生包圍六小時。其次，當他於當年11月8日出席科大學位頒授典禮時接獲周梓樂救治無效死亡的消息後，他中斷儀式並宣布與在場者一同默哀，其間拿出手巾拭淚。同日，他去信師生，表示「永遠懷念梓樂」，並要求徹底及獨立調查事件。另外，在港府於去年頒布《港區國安法》後，五間資助大學校長發表聯合聲明表示理解訂立國安法的必要性，史維是未有聯署的三間大學校長之一；同年10月，史維被問到是否支持國安法時，他以「國安法是法律，不需要我來說支持或不支持」回應，又指每個人都必須守法。

不過，到了今年9月，校方曾清洗學生在2014年雨傘運動期間於校內行人路上以油漆髹上的字句：「希望在於人民 改變始於抗爭」，科大解釋，這是為配合逐步恢復實體授課而進行的「例行大清洗」。

台裔美籍學者領軍科大多年 學者料日後海歸派有優勢

科大四任校長中，只有國際知名物理學家朱經武是按期離任，至於創校校長吳家瑋，任內曾發生建築超支等負面新聞，其後於2000年突然辭職，理由與史維雷同：「現在是換班的最佳時機」；另外，科大第三任校長、著名數學家陳繁昌則在2017年請辭，提早一年卸任，其後擔任阿卜杜拉國王科技大學校長。

更值得注意的是，科大四名校長中有三人具台裔而長期在美接受教育及工作的身分，分別是吳家瑋、朱經武及史維，後二者更已入籍美國。不過，隨着兩岸關係緊張和香港日益政治化，中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強估計，有台灣背景的校長或許面對更大壓力，相信日後曾在外國留學及工作的中國「海歸派」學者會有較強生存能力，因為他們沒有國籍或身分矛盾，令他們日後在爭逐本地大學校長時有優勢。翻查資料，香港八所資助大學中，三名校長將於2023年換屆。

香港大學現任校長張翔和理工大學校長滕錦江均有較強中國背景，前者雖在美國工作，卻亦是南京大學校長人才工作顧問，主張與中國不同大學合作和向中國教育部申請資助發展科研；至於滕錦江來港前更是中國南方科技大學副校長。