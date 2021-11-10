美中關係全國委員會年會 習拜分別寄賀信 習近平促中美關係回到正確軌道

美中關係全國委員會周二在紐約舉行2021年度晚宴。美國總統拜登，中國國家主席習近平均致發賀信。據維基百科說，美中關係全國委員會（National Committee on United States–China Relations），是美國的一個非政府組織，旨在促進中美關係發展並且對世界產生正面影響；成立於1966年。習近平的賀信稱，“當前，中美關係正處於重要歷史關口，兩國合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確選擇。” 消息沒有提及拜登賀信的內容。

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據路透社今天報道稱，美中關係全國委員會周二在紐約舉行2021年度晚宴，中國國家主席習近平和美國總統拜登分別緻賀信。習近平表示，中國願同美國加強交流合作妥善管控分歧，並促推動兩國關係重回正確軌道

習近平的賀信由中國駐美國大使秦剛宣讀。據中國駐美大使館網站新聞稿援引習近平稱，“當前，中美關係正處於重要歷史關口，兩國合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確選擇。”

據中國駐美國大使秦剛表示，中方對美政策保持高度的延續性和穩定性，“有人說，中美關係不能回到從前了，難道就因為如此，我們就可以不珍惜，甚至任意破壞它嗎？我們絕不認同。”

該消息稱，一位知情人士昨日表示，計畫中的拜登和習近平的虛擬會晤最早將於下周舉行。