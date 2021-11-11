中共六中全會通過歷史決議：台學者稱習近平時代全面到來

中共19屆六中全會今天下午閉幕，正式通過黨史上第3份歷史決議。根據會議公報，總書記習近平地位大幅提高，成就定調為“中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍”。有學者指出，六中全會通過的第3份歷史決議鋪陳習近平長期執政的核心地位，描繪未來，彰顯“習近平時代”全面來臨。

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據中央社今天報道說，中共六中全會通過中共歷史上第3個“歷史決議”，根據會議公報，總書記習近平地位大幅提高。

據新華社消息說，中共第19屆中央委員會第六次全體會議（六中全會）審議通過“中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議”，以及“關於召開黨的第20次全國代表大會的決議”，確定中共20大將於2022年下半年在北京召開。

這項長達7400多字的會議公報，大部分內容屬這項歷史決議的內容摘要，並將中共百年黨史分為新民主主義革命時期、社會主義革命和建設時期、改革開放和社會主義現代化建設新時期。但在公報中，對文化大革命、六四事件及中共黨史上的爭議事件隻字未提。

而在“改革開放和社會主義現代化建設新時期”中，公報各以一段說明鄧小平、江澤民、胡錦濤執政時期的功績，其後再以一段作總結。接下來，公報卻以4大段的篇幅，以“18大以來，中國特色社會主義進入新時代”為名，讚頌習近平執政9年以來的成就。

其中，公報對涉台部分提到，習近平執政期間“堅持‘一個中國’原則和‘九二共識’，堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權”。

公報指出，習近平思想是“當代中國馬克思主義、21世紀馬克思主義，是中華文化和中國精神的時代精華，實現了馬克思主義中國化新的飛躍”。

根據公報，指以習近平為核心的黨中央“出台一系列重大方針政策，推出一系列重大舉措，推進一系列重大工作，戰勝一系列重大風險挑戰，解決了許多長期想解決而沒有解決的難題，辦成了許多過去想辦而沒有辦成的大事，推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革”。

公報為習近平的執政作註解說，“中國共產黨和中國人民以英勇頑強的奮鬥向世界莊嚴宣告，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍”。

據中央社，公報還提到中共“百年奮鬥的歷史意義”，並號召全黨全軍全國各族人民“要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想”，為“實現第二個百年奮鬥目標、實現“中華民族偉大復興的中國夢”而不懈奮鬥。

這項公報還為中共20大造勢說，20大是中共“進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新征程的重要時刻召開的一次十分重要的代表大會，是黨和國家政治生活中的一件大事”。

就中共19屆六中全會今天閉幕並發布公報，中央社引述學者指出，六中全會通過的第3份歷史決議鋪陳習近平長期執政的核心地位，描繪未來，彰顯“習近平時代”全面來臨。

據淡江大學兩岸研究中心主任張五嶽指出，六中全會公報傳達出3個重點，即確立了習近平黨內核心定位、確立了習近平以其思想所領導的未來路線、確立了習近平在黨內完全不遜於毛鄧的歷史定位，“也因此，確立了習近平長期執政的正當性與必要性。”

回顧過去的“歷史決議”，毛澤東在提出第一個歷史決議後，又持續掌權21年；鄧小平在提出第2個歷史決議後，也繼續掌權超過10年，張五嶽說，“沒有道理到第3個歷史決議提出後，領導人就在明年或是5年內卸任的。”

張五嶽說，六中全會公報傳達出“繼往開來”的意思，公報回顧總結中共百年來的成就，強調“繼往”，接着詳細述及習近平掌權近10年來的成就，以及習近平提出的各項理論，隱含之意，是在當前內外變局下，唯有團結在以習近平為核心的思想、道路上，才能“開”創中國發展的未“來”。

而相較毛、鄧在任時依然有部分政治阻力，習近平此時的集權程度已超出過往。張五嶽表示，過去近10年的掌權，習近平用來建構理論思想路線，而中共明年20大後，習近平將無意外繼續長期執政，屆時才是全面開啟了“習近平時代”，目標是帶領中國開啟下一個百年。

政治大學國際關係研究中心主任寇健文也指出，六中全會公報從毛、鄧、江、胡一路論述下來，顯現出習近平想建立的傳承“道統”，並着力凸顯了習近平執政期間的功勞、描繪他帶領之下的未來路線，傳達出“現在是我的時代”的自信。

中央社說，此外，寇健文觀察，六中全會公報並未如外界先前猜測的出現人事異動，因此六中全會至七中全會之間，中共人事可能會陸續出現異動。