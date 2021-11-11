中共百年第三決議顯示習近平破七上八下規則？ 未來誰是接班人引猜測

中共六中全會今天通過中共歷史上第3個“歷史決議”。法新社評論說，用一個世紀的歷史是為了更好地鎖定未來：中國共產黨（CCP）周四不出所料地通過了一份文本，進一步提升了習近平主席在該國偶像地位，預示翻開新的一頁。

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法新社說，在最保密的情況下，作為中共 "議會 "的中央委員會的近400名成員批准了一項關於1921年成立的共產黨的 "偉大成就 "的新決議。新華社說是 "中華民族幾千年來最宏偉的史詩"。在一個傳統上用歷史來使權力合法化的國家，習近平利用這一決議，將自己作為政權的無可爭議的繼承人。在中共存在的一個世紀里迄今只通過了兩個關於其歷史的決議，而每次都是在翻開新的政治一頁之前。

第一次是在1945年，在共產黨上台前四年加強了毛澤東的權威。第二次是在1981年，給了鄧小平一個機會，在他啟動經濟改革時承認毛澤東這位偉大舵手的 "錯誤"，從而翻過了毛澤東主義的一頁。

通過第三個決議，習近平正在追隨他兩位傑出前輩的腳步，以便更好地以他的名字打開新的一頁。

法新社說，自從習近平在2012年擔任中國共產黨總書記，然後在第二年擔任人民共和國主席以來，他就沒有停止過將權力集中在自己手中。2018年，習近平主持修改了憲法，以便可以在兩屆任期的限制之外繼續任職。習近平的思想也像毛澤東一樣被寫入了憲法。

該報道稱，伴隨着習近平的崛起，無論是在香港還是在西北部穆斯林佔多數的新疆維吾爾自治區，習近平都對所有形式的異議進行了鎮壓。習近平現在被中國抗擊冠狀病毒的勝利所籠罩，即使在2019年底爆發疫情的國家仍有零星的疫情發生。

法新社認為，這次共產黨會議很可能是一次密室交易，距離下屆中共新領導班子上任還有一年時間。毫無疑問，習近平將在2022年秋季第三次當選（這是自毛澤東時代結束以來第一次出現這種情況），儘管他剛剛達到傳統上對中國領導人規定的68歲的七上八下年齡限制。

一些領導人預計將退休，包括李克強總理。

該報道說，持不同政見的政治學者吳強推測，在明年的五年一次的大會上，黨的政治局常委可能會從七人減少到五人，"這將進一步提高習近平在掌握實權的會議上的權威"。

鑒於打破七上八下，有外媒猜測，習近平將改接班人制度，並點名5個潛在人選。

據新頭殼newtalk今天引述報道稱，中共歷來出現的政治不穩定因素都與接班人有關，習近平打破了舊的繼任制度，他將不得不建立一個新的繼承製度來解決接班人危機。而中共黨主席沒有任期限制，這樣習近平就可以按照自己的進度來選定繼承人。

根據初步擬定的框架，習近平可能不會僅指定一位繼承人，而是在二十大提拔多位下一代領導人進入政治局常委。習近平準備花 5 年的時間來測試他們的能力、忠誠度和政治敏感度。而獲點名 5 位潛在人選，包括 61 歲的重慶市委書記陳敏爾，59 歲的中共中央辦公廳主任丁薛祥，58 歲的副總理胡春華，62 歲的上海市委書記李強和 65 歲的廣東省委書記李希。

該報道引述學者認為，習近平可能將與自己年齡相仿的人留在政治局常委，減少對違反中共“七上八下”（67歲留任，68歲退休）原則的批評，可能讓一些已經超過 68 歲的人仍然能夠留在政治局常委裡面。目前中共權力最高層政治局常委中，除習近平外，還有 66 歲的李克強，71 歲的栗戰書，66 歲的汪洋，66 歲的王滬寧，64 歲的趙樂際和 67 歲的韓正。