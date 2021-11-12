拜登簽法案 再加限制華為中興等中國電信科技

《安全設備法案》(Secure Equipment Act)是美國政府打擊中國電信和科技公司的最新舉措。10月28日，美國參議院一致通過該新法案，本月稍早，眾議院以420-4的投票結果通過該法案。美國總統拜登周四簽署了這一項法案，阻止華為和中興通訊等被視為安全威脅的公司獲得美國監管機構頒發的新設備許可證。

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據路透社說，美國總統拜登簽署法案，收緊對華為和中興通訊等中國電信和科技公司的限制。此舉引發關注，因為數日後，拜登和中國國家主席習近平預計將舉行虛擬峰會。路透社稱，峰會預計將在周一舉行，而目前兩國在貿易、人權和軍事活動等問題上關係緊張。

新法律要求聯邦通信委員會(FCC)不再審查或批准任何對國家安全構成不可接受風險的設備的授權申請。

聯邦通訊委員會主席卡爾(Brendan Carr)表示，自2018年以來，該委員會已經批准了3,000多份華為的申請。卡爾說，這項法律“將有助於確保華為和中興等公司的不安全設備不再被安裝入美國的通信網絡。”

今年3月，FCC根據一項旨在保護美國通信網絡的2019年法律，認定五家中國公司對國家安全構成威脅。五家公司包括之前指定的華為和中興通訊，以及海能達通信股份有限公司，杭州海康威視數字技術有限公司和大華股份。

美國持續對中國中國電信科技企業立法施限。美國聯邦通信委員會今年6月投票一致通過了一項計畫，禁止這些中國公司向美國電信網絡提供設備，儘管美國國會正在尋求立法授權。根據今年6月獲得初步批準的擬議規定，FCC還可能撤銷此前發給中國企業的設備授權。上個月，美國聯邦通信委員會以國家安全為由，投票撤銷了中國電信美國子公司在美國運營的授權。

該報道說，美國聯邦通信委員會6月份的投票遭到了北京方面的反對。中國外交部發言人趙立堅6月表示，“美國在沒有任何證據的情況下，仍在濫用國家安全和國家權力打壓中國企業。”華為在6月份稱美國聯邦通信委員會修訂提案是“有誤導性和不必要的懲罰”。