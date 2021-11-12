白宮：拜習視頻會下周一舉行

白宮宣布：美國總統拜登和中國領導人習近平將於下周一15日晚舉行線上峰會。白宮發言人普薩基(Jen Psaki)表示：兩人將“討論如何負責任地處理好兩個大國之間的競爭”以及如何“在共贏時能夠共同努力”。 她還表示：拜登將“明確而坦率地表達美國對中國的擔憂”。

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拜登和習近平最後一次談話是在9月9日，一位美國高級官員說，該90分鐘的談話主要涉及經濟問題丶氣候變化和新冠疫情。拜登一直渴望與習近平舉行面對面的會談，以試圖緩解與中國在台灣和其他一系列問題上的緊張關係。

美國官員曾希望拜登在兩周前羅馬舉行的20國集團峰會期間與習近平會面，但自新冠疫情爆發以來，習近平還沒有離開中國境內。

另一方面，美國媒體CNBC11日援引兩位消息人士報導稱，習近平可能會邀請拜登出席2022年北京冬奧會。路透社分析，當拜登在人權問題上向中國施壓時，這樣的邀約可能會讓他陷入一個尷尬的處境。拜登不太可能去北京參加任何形式的會議；此外，拜登並未參加在東京舉行的夏季奧運會，而日本是美國的一個重要盟友。

白宮和國家安全委員會拒絕就總統將如何回應這樣的邀請發表評論。此外，根據兩位西方外交官稱，七國集團仍在討論可能對北京冬奧進行“外交抵制”，這代表運動員將參加比賽，但國家元首不會出席。

這些官員說，他們尚未就政府出席會議作出聯合決定。活動人士呼籲全球抵制他們所稱的“種族滅絕運動會”，並敦促國際奧委會推遲或轉移奧會地點，理由是中國對維吾爾族人的人權侵犯。

美國國務院譴責中國大規模關押少數民族並對他們進行政治洗腦。美國政府估計這些少數民族在大約1200個再教育營中從事強迫勞動。今年4月，美國國務院發言人普萊斯 (Ned Price) 說，協調抵制冬奧是“我們當然希望與盟友討論”的事情。國務院後來收回了這一評論，表示並無討論全面抵制北京冬奧的相關問題。

但雙方分歧仍在持續發酵。以共和黨參議員羅姆尼 (Mitt Romney) 為首的一批美國參議員提議在即將出台的國防開支法案中排除政府參加奧運會的資金。據美國媒體Politico報道，在羅馬舉行的20國集團峰會上，美國和加拿大阻止將讃揚北京冬奧的文字納入聯合聲明中。