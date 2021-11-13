傳白宮否決了英特爾到四川擴建增產的計畫

據熟悉審議情況的人士稱，拜登政府出於安全考慮，拒絕了英特爾公司在中國增加生產的計畫，彭博社說，這使英特爾作為解決美國芯片短缺問題的想法受挫。英特爾以擴大在美國生產為理由申請美國政府資助。美國國會正在討論出台法律，限制美國企業獲得政府資助後繼續到中國投資生產。

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據彭博社今天報道說，白宮拒絕英特爾在中國提高芯片產量的計畫。

消息說，世界上最大的芯片製造商英特爾公司曾提議利用中國成都的一家工廠生產矽晶圓，由於討論是私下進行的，他們要求不透露身份。這種生產可以在2022年底前上線，幫助緩解全球供應緊張的局面。但與此同時，它一直在尋求聯邦援助，以加強在美國的研究和生產。這些人說，在最近幾周提出這一計畫時，拜登政府官員強烈反對這一舉措。

這種情況凸顯了芯片短缺的挑戰，它阻礙了科技和汽車行業的發展，使公司損失了數十億美元的收入，並迫使工廠解僱工人。政府正在爭分奪秒地解決制約因素，但它也在努力使重要部件的生產回到美國。該報道稱，英特爾的中國計畫並沒有達到這一目標。

白宮正在辯論是否限制對中國的某些戰略投資。國家安全顧問傑克-沙利文(Jake Sullivan)說，政府正在考慮建立一個對外投資篩選機制，並正在與盟友合作研究它可能是什麼樣子。拜登總統也將於周一與中國國家主席習近平進行虛擬會晤。

白宮的一位代表拒絕對具體的交易或投資發表評論，但表示政府 "非常注重防止中國利用美國的技術、知識和投資來發展最先進的能力，" 這可能有助於侵犯人權或威脅到美國國家安全的活動。

據該報道，與其他芯片公司一樣，英特爾正急切地等待國會通過520億美元的國內研究和製造資金。這項被稱為 "CHIPS法案 "的提案已經在眾議院徘徊了數月之久。總統和商務部長吉娜-雷蒙多(Gina Raimondo)一直將這項措施作為與中國競爭的一種方式，並防止長期的供應緊張。

一位熟悉該決定的人士說，在與拜登團隊商議後，英特爾目前沒有計畫在中國增加生產。儘管如此，這種情況仍可能再次出現，政府可能需要決定補助金附帶哪些規則。

一些共和黨立法者表示，這筆錢不應該沒有附帶條件。他們已經推動制定護欄，以防止公司在獲得贈款後仍然增加在中國的業務。

根據白宮的聲明，CHIPS法案的目的是 "確保減少對脆弱供應鏈的依賴，包括在半導體方面"。當被問及該法案實施過程中的潛在護欄時，該代表說國會還沒有撥款。

與此同時，英特爾首席執行官帕特-蓋爾辛格正在努力應對圍繞芯片行業的公眾和政府審查水平的提高。這項價值4000億美元的業務已成為中國和美國之間日益激烈的競爭中的一個關鍵戰場，迫使在這個亞洲國家經營的公司克服更多障礙。

彭博社說，芯片行業與中國的關係很複雜，在特朗普政府的貿易戰中，這種關係變得更加困難。

中國是本地使用的半導體的最大消費者，它是世界上許多電子產品的組裝中心。為了幫助物流並讓中國政府滿意，芯片製造商--包括英特爾--已經在那裡設廠。但他們面臨著美國政府的長期限制，使他們無法向中國出口尖端半導體。