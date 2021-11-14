中國最大銀行貪污案 嫌犯外逃20年稱被強制遣返

據中國官方反貪部門報告，號稱中國史上最大銀行貪污案的3名主犯中，最後一名在逃嫌犯、曾任中國銀行開平支行行長的許國俊，在外逃20年後，今天被強制遣返回國。

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據中央社今天引述中共中央紀委國家監委網站消息說，14日，在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統籌協調及有關部門運作下，2001年外逃美國的許國俊被強制遣返回國。

許國俊原是前中國銀行開平支行行長，涉嫌會同前後兩任行長許超凡和余振東貪污、挪用巨額公款，2001年逃到美國。余振東、許超凡分別於2004年、2018年被遣返回中國，辦案機關和中國銀行已從境內外追回涉案贓款人民幣20多億元。

據中央追逃辦負責人說，許國俊涉案金額特別巨大，畏罪外逃且負隅頑抗，影響十分惡劣，其歸案標誌着開平支行案追逃追贓工作歷經20年取得重大成果。

消息說，中國銀行開平支行案在2001年10月爆發，當時震驚全國。當年，中國銀行廣東開平支行前行長許超凡，夥同繼任的兩任行長余振東和許國俊涉嫌勾結貪污、挪用中國銀行資金約4.85億美元，此案被稱為中共建政後最大的銀行貪污案。

2003年9月，許超凡在美落網。由於他們的行為觸犯了美國法律，美國要對他們起訴並判刑。2004年4月16日，余振東自願回國受審，並被判處有期徒刑12年，目前他已經服完刑出獄。

消息說，許超凡和許國俊則拒絕遣返。選擇在美國受審。2009年5月，美國拉斯維加斯聯邦法院一審判決許超凡入獄25年，許國俊入獄22年。許超凡於2018年7月自願被遣返回國。

消息沒有提及許國俊是否在美國獄中服刑，以及被強制遣返細節。