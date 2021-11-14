拜登習近平視頻會前 中美就台灣問題交鋒

在美國總統拜登和中國國家主席習近平定於周一舉行的虛擬峰會之前，美國和中國這個周末就台灣問題互相發出了嚴厲的警告。據美國國務院說，周一的峰會 "是兩位領導人討論如何負責任地管理美國和中華人民共和國之間的競爭，同時在利益一致的領域進行合作的機會"。

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據法新社消今天報道稱，根據美國國務院的一份聲明，美國國務卿布林肯在與中國同行王毅的會晤中，"對中華人民共和國繼續對台灣施加軍事、外交和經濟壓力表示關切"。

拜登和習近平定於華盛頓時間明天15日周一晚上（北京時間周二早些時候）通過視頻會議進行第三次會晤。布林肯和王毅的談話旨在為峰會做準備。

美國國務院的聲明說，美國首席外交官布林肯敦促北京進行有意義的對話，以和平和符合台灣人民願望和利益的方式 "解決其與台北的分歧。

而根據中國政府公布的王毅與布林肯電話交流摘要，王毅警告美國不要採取任何可能被理解為支持 "台灣獨立 "的行動。中國官方的公告說，中國外交部長王毅警告說："對'台獨'勢力的任何縱容或支持都不利於台灣海峽的和平，只會帶來反效果。

拜登-習近平峰會是在華盛頓和北京之間爭端不斷的情況下舉行的，雙方在貿易和人權問題上都採取了堅定的立場。最近幾周，在台灣問題上的緊張局勢有所加劇，北京認為台灣是一個反叛的省份，應該回歸到中國的懷抱。近年來，北京加緊努力，在國際舞台上孤立台灣，並阻止任何承認該島為獨立國家的企圖。

該報道稱，中國也加強了其在台灣附近的軍事活動。但美國則重申了其幫助台北建立和加強國防的承諾。

據美國國務院說，周一的峰會 "是兩位領導人討論如何負責任地管理美國和中華人民共和國之間的競爭，同時在利益一致的領域進行合作的機會"。

據法新社，美國總統拜登從未掩飾過他希望與中國領導人當面會面的願望，並且在最近的G20和COP26峰會上毫不避諱地批評習近平的缺席。但拜登不得不退而求其次，與習近平進行虛擬會晤，習近平以健康原因為由，已經近兩年沒有離開過中國了。