被指站着唱《玻璃心》的大馬黃明志又出新歌金門《牆外》仍被指“辱滑”但感動

馬來西亞歌星黃明志先前與澳大利亞歌星陳芳語合唱《玻璃心》，歌詞、MV暗諷十足，遊走“辱華”敏感邊緣；此次他六度為台灣城市代言，以新歌《牆外》助攻金門觀光 ，邀來內地歌手小花合唱，除了美食特產、知名景點都入鏡，卻被網友發現MV角色與歌詞又在暗諷內地被關在牆內與嚮往自由的渴望，歌曲上架一天剛過就突破兩百萬觀看數。此曲是否遭中國網管禁封目前沒有確切消息。

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據香港01引述台媒消息說，黃明志與陳芳語的《玻璃心》曝光後，2人雙雙於微博“被消失”，此次黃明志稱邀來中國內地清新派歌手小花，不知是否擔心拖累對方，黃明志不僅發稿不提供女方照片，連臉書的合照也用似油畫特效，讓人無法一窺長相，網絡上也查無相關資訊，神秘感十足。

黃明志提到希望大家能細品歌曲和MV要傳達的訊息，雖不回應是否又藉歌暗諷內地，僅四兩撥千斤於臉書寫道“這是關於2名小孩的故事……他們互相認識，互相欣賞，對彼此並沒有惡意。但在他們之間一直隔着一道高牆，沒有人能夠跨越”。

新歌《牆外》於YouTube上架18小時點閱破百萬，黃明志也於社群寫道“但最開心的還是看到來自各方的留言，證明了大家其實都沒有惡意，也都很清楚發生了什麼事。這就是我創作這首歌的目的”。

據明德網消息說，在新歌《牆外》的MV中金門縣的風土人情，金門島特產高粱 、貢糖、風獅爺、一條根、芋頭都有出現。其中描述兩小無猜的小孩從相遇相識，到後來搬家分道揚鑣，並用“世間所有的相遇都是久別的重逢”為總結。

黃明志在YouTube介紹說，這是一首“抒情民謠慢歌”，“是關於兩位小孩的故事······他們互相認識，互相欣賞，對彼此並沒有惡意。但在他們之間一直隔着一道高牆，沒有人能夠跨越······”

黃明志還意味深長的說：“慢慢細品歌曲和MV，裡面有很多奧妙的細節和想要傳達的訊息，希望大家能看懂。”

據該報道，有細心的網友發現，在歌曲中，牆外的男孩對牆內的女孩唱道：“藍天和綠地，是我的棲息，也是你嚮往的風景。”“我站在牆外等你，期盼着你的回應，多渴望會有奇蹟。”表達海峽兩岸民眾對自由的共同追求。

女孩回應說，“家門被鎖緊，媽媽會擔心，就像溫室里的小花，禁不起風雨。”而女孩穿的紅色衣服，坐的紅色汽車，離別時提着紅色行李箱，還有船上的紅色坐椅，都在影射中共統治的紅牆內，人民失去自由。

女孩最後從牆內傳遞給男孩的紙飛機，上面的字是簡體字，隱喻女孩來自“牆內”，也就是大陸。這堵牆則暗喻了中共設置的“長城防火牆”。

影片上架YouTube後，僅一天的時間點量就已經破一百六十七萬，很多網民在網上留言稱，“謝謝你明志，幫不能說話的我們說話。即使寫下這條評論時我都是害怕的”；也有的感慨道，“上首玻璃心聽完，讓我嘴角不知覺地上揚。這首牆外聽完，讓我的眼角不知覺地淚流。”

據該報道說，今年10月，黃明志和澳洲女歌手陳芳語合唱一首嘲諷中共小粉紅的歌曲《玻璃心》，大受歡迎，在YouTube上的點擊目前已接近三千萬，但是在中國卻被下架，兩人的微博也被消失。