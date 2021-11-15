普京與馬克龍通電話 同意"緩和"白波邊境難民危機

法國總統馬克龍與俄羅斯總統普京周一舉行電話會談。法國總統府愛麗舍宮在會後表示，雙方領導人同意"緩和"白俄羅斯與波蘭邊境難民危機。與此同時，德國總理默克爾與白俄羅斯總統盧卡申科周一也就白波邊境難民危機舉行電話會談。歐盟同意進一步制裁白俄羅斯。為阻擋移民入境，波蘭12月將開始修築邊界牆。

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法新社報道，馬克龍與普京的電話會談持續了一小時45分鐘。愛麗舍宮會後發布的聲明稱，普京在會談中向馬克龍表示，儘管目前對導致難民危機原因並未達成一致，但他理解結束難民危機的"必要性"。聲明並稱，法國希望這次長時間會談能夠在未來的日子裡對從白俄羅斯湧入波蘭邊境的移民產生結果。雙方並同意，“有必要透過加強聯合國難民署的參與以改善移民的人道主義狀況”。

普京在會談中承諾，將與白俄羅斯總統盧卡申科談及難民危機。

愛麗舍宮並稱，此次會談旨在結束這場危機，在此問題上法國完全支持波蘭。

與此同時，德國總理默克爾與白俄羅斯總統盧卡申科周一也就白波邊境難民危機舉行電話會談。這是2020年8月，盧卡申科連任後大肆鎮壓質疑選舉的反對派後，首位歐盟國家領導人與盧卡申科直接通話。通話持續了50分鐘，德國媒體沒有透露更多的內容。

歐盟周一決定進一步制裁白俄羅斯。

歐盟各成員國外長周一在布魯塞爾就白波邊境難民危機舉行會議。約4千難民冒着嚴寒天氣，滯留在白俄羅斯與波蘭交界的森林地帶。歐盟指責白俄羅斯將難民推向歐盟，以報復歐盟之前的制裁措施。各國一致認為，需要向白俄羅斯進一步施壓。這批難民主要來自伊拉克及阿富汗，今年陸續出現在白俄羅斯接釀歐盟的邊境，試圖通過以前未使用過的路線，進入立陶宛、拉脫維亞及波蘭。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利表示，對白俄羅斯新的制裁將在未來幾日出爐，針對個人及實體。博雷利此前表示，制裁措施將擴大到航空公司、旅行機構及參與人口販運者。

德國外長馬斯也指責白俄羅斯"利用難民作為工具向歐盟施壓的不人道操作"，他表示嚴厲的經濟制裁是不可避免的事實。

另外，波蘭內政部周一發表聲明說，為阻擋移民入境，波蘭12月將開始沿白俄羅斯邊界修築隔牆，並將在明年上半年完工。

工程合約將在12月15日簽訂，並在當月稍後動工，工人將分3班制以日夜不停地趕工。

施工經費估計為3億5300萬歐元，整道隔牆計畫長180公里，為兩國邊界長度大約一半。