Jean Jouzel ：中國應該將排碳峰值年限提前至2025年

聯合國第26屆氣候峰會剛剛在格拉斯哥結束，如果說此次峰會的最終結果普遍令人失望的話，聯合國政府間氣候變化專家小組的負責人，諾貝爾和平獎得主讓·茹澤爾在接受法廣採訪時強調從此峰會依然不乏亮點，比如說中美達成的共同聲明，以及由一百多個國家簽署的停止砍伐森林以及減低甲烷排放等協議等等。

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讓·茹澤爾先生特別就中美加強氣候合作聲明評論說：“在有關峰會的好消息裡面，我列舉了中美合作聲明，雖然他們宣布時並沒有拿出具體的內容，但是，我們都記得巴黎協定的達成離不開中美在峰會前夕達成的氣候合作協議的推動，我確實認為中美協議具有積極的推動作用，不過，協議公布之後，還必須具體地落實，我們知道中國正在考慮將排碳峰值的年限向前推進，從目前的2030年提前至2025年，提高之前作出的減排承諾，因為確實，中國必須到一定的時候開始減低排放。“

此外，讓·茹澤爾先生還在訪談中特別對發達國家作出的一千億美元的援助資金難以到位表示憤慨，當被問到既然氣候峰會最近幾年來總是雷聲大雨點小，是否還有必要舉行時，讓·茹澤爾先生表示，雖然可以想象通過二十國峰會等這樣的機制來敦促發達國家以及高排放量的國家，但是，他認為氣候變化涉及到全球所有的國家，雖然各個國家所受到的影響各不相同，但是，作為氣候變化的受害國，發展中國家的代表也理所當然地應該出現在峰會的會場。不過，他也承認或許沒有必要每年舉辦一次，或者可以考慮每兩年舉辦一次。

必須指出的是，格拉斯哥峰會是聯合國歷史上排碳量最高的一次峰會，延續了兩周的峰會排放了超過十萬噸的二氧化碳。