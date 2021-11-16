白宮安全顧問沙利文：美中將加強來往 避免競爭變衝突

美國白宮國家安全顧問沙利文周二表示，美國將在多個層面與中國加強來往，以確保兩大強國間的競爭不致演變為衝突。沙利文在美國總統拜登與中國國家主席習近平視頻峰會後幾個小時，在華盛頓智庫布魯金斯研究所網絡研討會上表示，美中領導人同意就"戰略穩定"展開對話。拜登並面告習近平：美國關切非和平手段改變台灣未來。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社援引沙利文表示，"拜登總統向習近平提出有必要就戰略穩定進行對話"。他指的是美國關切中國擴增核子與導彈武器。這項對話由雙方領導人指導，由經授權的高級別小組領軍，涵蓋安全、科技與外交。

沙利文說，"你們會看到(美中）在多個層面加強來往，以確保這項競爭有護欄機制，不致演變為衝突。"

拜登與習近平會談約3個半小時，但似乎未能縮小兩國間的重大歧異。

另據中央社報道，白宮國安顧問沙利文透露，拜登在與習近平視頻會議上提醒對方，他任參議員時投票支持台灣關係法，因此他清楚了解任何以非和平手段改變台灣未來做法，都為美方所嚴正關切。拜登並表達對台海周邊造成不穩定行為的關切。

拜登與習近平周一晚間進行長達3個半小時的視頻會議，這是拜登就任後兩人首度面對面會談，外界高度關注台海議題。

沙利文出席華盛頓智庫布魯金斯研究所討論這場會議時表示，拜登與習近平兩人花費不少時間討論台海議題，拜登向習近平重申美國在台灣關係法、美中三公報與六項保證指引下的一個中國政策。

沙利文表示，拜登強調美國有明確的利益與價值觀，對未來也有清晰願景，他並表達對中國在新疆、西藏與香港做法的擔憂，也提出對人權的關切。拜登同時也表明保護美國勞工與產業免受不公平貿易與經濟行為影響，與對自由開放印太地區的願景，包括對中國在南海與東海活動，以及航行與飛行自由等的關切。

沙利文指出，雙方也討論在不同領域的誤判與誤解，可能為兩國關係帶來挑戰。拜登明確表示，中方的部分行為可能導致不穩定，強調需要制定方法管控戰略風險，設立常理性護欄機制，確保競爭不會演變成衝突。

沙利文並指出，這次視頻會談後，美中須在公共衛生、全球暖化等議題密切合作，在對抗疫情要更為透明化，確保台海和平穩定，需要更多在國防、國安與外交等多層面加強往來，確保競爭存在護欄機制，不會變成衝突。