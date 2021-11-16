視頻 拜習視頻會晤沒有解決爭奪

台灣、人權、貿易戰，美國總統拜登和中國主席習近平周一至周二晚上通過視頻會晤，旨在緩解兩國間的緊張局勢，並確定兩國之間的競爭條件，請看本台視頻報道。

廣告 繼續瀏覽後續

美國總統拜登和中國主席習近平11月15日晚間舉行首次重要會晤，兩國元首在一次談話中強調了他們對世界其他地區避免衝突的責任。

中國官方通訊社新華社稱這次談話是“坦率、建設性、實質性和富有成效”。

根據白宮在峰會結束後的一份聲明，喬拜登表達了他對中國人權的“擔憂”，美國總統表達了他對中國對維吾爾人在新疆以及在西藏和香港的做法和廣泛人權表示擔憂”。白宮認為本次視頻會晤沒有在重大議題上取得突破。

兩位領導人在台灣問題上進行了大量的討論，拜登總統並且“相當直接地”指出北京的一些行為不利於台海和平與穩定。