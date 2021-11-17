中國環球電視網發布彭帥致WTA電子郵件平添疑雲

2019 年 1 月 15 日，中國選手彭帥在澳網比賽中發球的檔案照片。

中國網球名將彭帥因發帖指控前中共常委、國務院副總理張高麗性侵後失蹤已過十餘日，全球知名網球明星，全球男女職業網協都在為彭帥的下落擔心之時，中國央視海外電視—中國環球電視網在其官方推特英文發布據稱是彭帥寫給國際女子網球協會WTA主席的一封信，引發更多懷疑。WTA主席發表聲明說，很難相信他們收到的信件是彭帥本人寫的。

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環球電視網發布推文稱：CGTN獲悉，中國網球明星彭帥已向WTA主席兼首席執行官史蒂夫.西蒙發送電子郵件，郵件開頭：“大家好，我是彭帥，”信件內容如下：

“關於近期在WTA官方網站發布的消息，其內容未經本人確認或核實，未經本人同意而發布。該新聞稿中的新聞，包括性侵犯的指控，都不是事實。我沒有失蹤，也沒有不安全。我只是在家休息，一切都好。”

信件還說，“如果WTA再發布任何關於我的消息，請與我核實，並在徵得我同意的情況下發布。”

信件末尾看不見署名，也沒有日期。英文信件中間一處出現間隔符號，似有修改嫌疑。

觀察人士對此信是在什麼背景下寫的，是不是彭帥本人寫的，是不是彭帥在完全自願自由狀態下寫的，是別人代筆的或者冒充的？信件發出後是否經過修改，存有嚴重懷疑。

彭帥指控張高麗性侵事件在全球引爆軒然大波，如果彭帥本人認定上述事件並不真實，完全可以由她本人出面解釋，或者召開新聞發布會，或者與WTA取得聯繫，澄清事實，

英國體育記者詹姆斯.格雷(James gray)周三發推說，國際奧委會發言人告訴他，國際奧委會“對彭帥安全的保證感到鼓舞。我們與國際網球聯合會保持聯繫，他們將繼續監測局勢”。

有必要指出一點，這裡所說的“保證”指的是中國網球協會對國際體育機構所做的保證，中國網協保證彭帥是安全的。

格雷認為奧委會發言人的表態“這是一個非常弱的聲明，幾乎與ATS聲明的開場白完全相同”，這名體育記者表示，“這些‘保證’都沒有來自中國以外的可靠來源，也沒有人能夠通過任何正常的方式聯繫到她。如果她真的很安全，而且至少沒有受到審查，我們就會收到她的來信。”

格雷隨後寫道：“彭帥”現在已經給WTA發了一封電子郵件，收回了她兩周前所說的一切，並說她很好，一切都很好。

這個“彭帥”是否是指控張高麗的彭帥？顯然，格雷感到懷疑。

職業網球協會ATS日前發表聲明，對國際女子網球協會WTA從中國網球協會處得到彭帥安全的保證感到放心，但該協會主席西蒙同時明確表示，儘管中國網球協會向他保證彭帥本人是安全的，但他本人以及所有網球經理以及相關人士都無法聯繫到彭帥，因此無法確認彭帥是安全的。

針對彭帥指控張高麗性侵事件，國際女子網球協會主席西蒙發表聲明，要求對彭帥遭性侵事件進行調查，而不是審查。

彭帥11月2日在微博公布自己如何遭前中共常委張高麗性侵的遭遇後，二十分鐘後帖文消失，賬號被取消，所有與彭帥相關的關鍵詞都遭屏蔽。

考慮到彭帥揭露的是曾經權傾一時的中共高官，而且她本人也在信末表明心跡，“即使是以卵擊石，飛蛾撲火自取滅亡的我也會說出和你的事實”，彭帥發出帖子後隨即消失引發海內外廣泛擔心。

近日來，除國際職業網球協會發表聲明支持彭帥以來，許多網球名將紛紛發表聲明予以聲援，最新的支持來自日本網球一姐、4座大滿貫冠軍得主大坂直美。

現年24歲的大坂直美在推特上貼文指出，“不確定你是否在追蹤新聞，但我最近被告知一位網球運動員同行揭露她被性侵後很快失蹤了。（言論）審查在任何情況下都不能允許。”“我對目前的狀況感到震驚，”她寫道。“我向她送去愛與光。”

世界男子第一德約科維奇、美國大滿貫賽女單18冠得主艾芙特，法國網壇明星科爾尼都對彭帥的遭遇深切關懷。

中國外交部發言人趙立堅本周一和本周三在被記者問及彭帥指控張高麗性侵一事時，表示不知情，並稱這與外交問題無關。但是，中國外交部隨後公布的發言人記者會文字記錄稿中，有關彭帥問題的問答全部被刪去。

CGTN公布的據說是彭帥的信件中說，希望國際女子網球協會再發布任何關於她的消息時，都與她本人核實，問題是，國際女子網球協會主席西蒙日前發表聲明已清楚表明，儘管中國網球協會向他們保證彭帥本人安全，但他本人以及所有網球經理以及相關人士都無法聯繫到彭帥，以確認她是否安全。

被指收到前述信件的國際女子網球協會幾小時後剛剛作出反應。該組織主席兼首席執行官史蒂夫.西蒙發表聲明表示很難相信他們收到的信是彭帥本人所寫，聲明說：

“中國官方媒體今天發表的關於彭帥的聲明，只是讓我對她的安全和下落感到擔憂。

我很難相信彭帥真的寫了我們收到的電子郵件，或者相信這歸咎於她。彭帥在描述對中國政府前高級官員的性侵犯指控時表現出令人難以置信的勇氣。WTA 和世界其他地方都需要獨立且可驗證的證據來證明她是安全的。我多次嘗試通過多種方式聯繫她，但無濟於事。

必須允許彭帥暢所欲言，不受任何來源的脅迫和恐嚇。她對性侵犯的指控必須得到尊重，必須以完全透明且沒有審查的方式進行調查。

女性的聲音需要被傾聽和尊重，而不是被審查或命令。”