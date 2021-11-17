法國體壇老將：國際體壇成員必須追問：彭帥在哪裡？

中國網球明星彭帥公開披露收到中國前副總理張高麗性侵之後，失蹤近兩周，繼國際女子網球協會兩天前公開表示關注之後，越來越多的國際網球明星公開對彭帥表示聲援。

廣告 繼續瀏覽後續

世界網球球王 ，塞爾維亞人諾瓦克·約克維奇（Novak Djokovic）在意大利都靈大師賽奪冠後的新聞發布會上就彭帥失蹤事件表示震驚；他說：“我對彭帥的失蹤感到震驚，我過去在賽場上曾經與彭帥建國幾次面，希望彭帥能夠不久又出現，能夠平安，我完全能夠理解彭帥的家人的感受”。

日本網球巨星大阪直美（Naomi Osaka）英國網球名布羅替（Liam Broady）近日也都在推特上公開為 #彭帥 呼籲。法國網球界也紛紛發表聲援，法國女將Alizé Cornet也在推特上轉發了彭帥在哪裡的主題推號，並且強調說：“我們不能保持沉默”。

Alizé Cornet也在推特上轉發了彭帥在哪裡的主題推號，並且強調說：“我們不能保持沉默”。 © 網絡

法國網球男星尼古拉 馬玉（Nicolas Mahut）更是表示，彭帥的失蹤並不僅僅涉及到國際女子網壇，它涉及到我們所有的人。

法國網球男星尼古拉 馬玉（Nicolas Mahut）更是表示，彭帥的失蹤並不僅僅涉及到國際女子網壇，它涉及到我們所有的人。 © 網絡

國際女子網球協會WTA在沉默了多日之後終於就彭帥事件發表聲明，網協發言人西蒙昨天表示，倘若彭帥的事件處理不當，他們已經做好了放棄中國業務的準備。

紐約時報介紹說；過去10年裡，國際女子網球協會WTA巡迴賽越來越看重中國市場，曾經與中方簽下了一份10年協議，從2019年開始就將巡迴賽的決賽放在深圳舉行。在協議生效期間，中國的組織方計畫投入“超過10億美元”，包括建造新場館，同時他們還將賽事獎金翻了一番，達到1400萬美元。但由於疫情，2020年的決賽以及大多數中國站的賽事都取消了。由於中國仍然限制外國人入境，原定今年在中國舉辦的11站WTA巡迴賽都沒能舉行。

法國媒體高度關注彭帥失蹤事件，並且高聲呼籲網球界運動員站出來捍衛彭帥，有評論甚至呼籲即將前往北京參加奧運的運動員捫心自問，是否應該不聞不問地前往北京，無視他們的同行的基本人權遭到剝奪而袖手旁觀！

法國RMC體育節目主持人 法國女子跳高冠軍（1983-2007）Maryse Éwanjé-Épée的推特賬號換上了彭帥的頭像 © 網絡

法國RMC體育節目主持 法國女子跳高冠軍（1983-2007）Maryse Éwanjé-Épée發表推文表示：在北京奧運開幕前幾周，國際體壇的所有成員都應該追問：彭帥在哪裡？