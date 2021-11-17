歐盟將與白俄羅斯就遣返難民舉行“技術性磋商”

白俄羅斯周三稱，與歐盟就解決白波邊境難民危機進行“談判”，但歐盟委員會表示，歐盟與白俄羅斯僅就遣返難民問題舉行“技術性磋商”。波蘭國防部長警告邊境難民危機或持續數月甚至數年。

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法新社消息，歐盟委員會發言人周三在推特上發文稱，歐盟將就遣返難民問題與"聯合國難民事務高級專員公署"（UNHCR）、國際移民組織和白俄羅斯進行技術性磋商”。但他沒有進一步說明談判的細節。他並表示，白俄羅斯必須向難民提供庇護所，並協助人道援助。

白俄羅斯總統盧卡申科周三再次與德國總理默克爾通電話，這是雙方三天內第二次通電話，討論在歐盟與白俄羅斯之間造成緊張的白波難民危機。

白俄羅斯官方稱，兩位領導人同意，將難民問題提交白俄羅斯與歐盟層面，雙方官員將立即展開討論。

但默克爾發言人表示，默克爾在通話中強調，在聯合國難民事務高級專員、國際移民組織及歐盟委員會配合下，需要向難民提供人道援助和遣返設施。

與此同時，大批難民繼續在白俄羅斯接壤波蘭邊境聚集，波蘭防長布瓦什恰克警告，這場難民危機可能持續幾個月甚至幾年。

一批難民周二向波蘭邊防人員擲石，波蘭士兵發射催淚氣體和水砲驅散。布瓦什恰克說，晚間仍然有人試圖越過邊界，部分難民更轉到其他地區，嘗試越境。他認為邊境局勢不會很快解決，必須做好切實的準備。

在歐盟的壓力下，幾家航空公司暫停讓中東部分國家的公民登上前往白俄羅斯的航班。伊拉克航空將派包機，接載滯留白俄與波蘭邊境的伊拉克人離開。

愛沙尼亞政府召集1700名預備役士兵進行演習，包括在與俄羅斯接壤的邊界，安裝鐵絲網護欄。