中國國家主席習近平15日與美國總統拜登視頻會談時，以“老朋友”稱呼拜登，白宮申明，拜登不認為習近平是“老朋友”。

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拜習會談後，由於拜登先前曾表示，習近平“不是老朋友或好朋友”，因此，拜登是否是習近平幾度形容的“老朋友”，成為討論話題。

白宮副發言人貝茨(Andrew Bates)16日在空軍一號上回答媒體詢問“老朋友”話題時表示：拜登已經很明確提到，他與習近平的關係很長久，但拜登“不認為習主席是個老朋友。”

白宮國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)16日在華府布魯金斯研究院的視頻會上表示，拜登與習近平兩人相識許久且關係良好，拜習會上兩國領導人對話真誠直接，取得共識也存在激辯。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道：在中國，“老朋友”這個詞意味着親近，可顯示彼此熟悉和信任的程度。習近平之所以使用這個詞，是因為雙方曾有過交往，2011年8月兩人曾在四川省進行過數小時的交談和旅行，但那時二人都還未登頂各自國家的最高權力寶座。

奧巴馬政府時期負責亞洲事務的美國高級外交官羅素(Daniel Russel)表示：互稱“老朋友”，這是每位領導人在會晤開始時尋求“在表述上佔據有利位置”的慣用做法之一。羅素說：“習近平稱呼拜登為‘我的老朋友’，而拜登則面帶微笑，提醒習近平所有國家都要遵守同樣的規則，也包括中國。”

CNN報道說：今年6月，一名記者問拜登，他是否可能給習近平打電話，“老朋友打給老朋友”，為世界衛生組織的新冠溯源調查人員尋求訪問渠道？拜登當時回答：“讓我們把話說清楚，我們彼此都很了解，我們不是老朋友，這純粹是工作關係。”