美國將中俄等10國列入壓制宗教自由“特別關注國”黑名單

美國國務院周三宣布，已將俄羅斯列入壓制宗教自由“特別關注國”黑名單。中國等9個國家去年就已經被列入"嚴重侵犯宗教自由"國家黑名單。

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法新社消息，美國國務卿布林肯在聲明中表示，美國不會違背捍衛各國人民宗教和信仰自由的承諾。布林肯表示，“在當今世界上太多地方的人民，僅僅因依照他們的信仰生活而遭到來自政府的騷擾、逮捕、威脅、監禁甚至殺害。

美國"嚴重侵犯宗教自由"黑名單今年增加俄羅斯入榜，其他黑名單榜上有名的國家與去年相同，包括：中國、朝鮮、古巴、阿爾及利亞、沙特、緬甸伊朗和巴基斯坦等國。

去年在"特別關注國"黑名單上的尼日利亞被從名單上除名。布林肯本周將前往該國訪問。