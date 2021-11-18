孟宏偉妻：中共是吞食自己孩子的魔鬼

國際刑警組織召開大會之前，被中國判處十三年監禁的國際刑警組織前主席孟宏偉的妻子Grace Meng接受了美聯社的視頻採訪，她向記者表示在國際刑警組織大會召開的前夕，她認為自己有必要展出來將情況告訴外界。

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這是自從孟宏偉被失蹤，被逮捕，被判刑之後，他的妻子首次以公開露面的方式接受媒體的採訪，目前居住在法國里昂的孟妻告訴記者更加希望以Grace Meng的名字接受採訪，而非她本名高歌。

她在訪談中表示，並不害怕披露面貌接受採訪，因為她已經學會如何與魔鬼相處，而所謂魔鬼即是中共政權，對她來說，中共正在吞食自己的孩子。她還披露說，孟宏偉被判刑之後，她沒有任何信息，不知道她的丈夫究竟是死是活。同樣，她也沒有任何有關她的家人的消息，她的父親，在她離開之前，患有癌症，她想盡辦法試圖延張父親的生命，但是，今天她沒有家人的任何消息。不過，她也表示，這是她家庭的個人悲劇，但是，類似的悲劇在許多中國家庭中發生。

美聯社專訪孟宏偉妻子 孟宏偉妻子接受美聯社獨家專訪，2021年11月18日，法國里昂 © 網絡截圖

Grace Meng 還首次就其丈夫因貪腐而被判刑評論說：“這是一個假案。這是政治分歧變成犯罪事件的一個例子，”她說。 “當今中國的腐敗程度極其嚴重。它無處不在。但關於如何解決腐敗問題，存在兩種不同的意見。一種是現在使用的方法。二是走向憲政民主，從根本上解決問題。”

孟宏偉的妻子高歌2018年10月向法國里昂警方報案，表示孟宏偉9月底從法國前往中國後失蹤。中國公安部數天後發通報：孟宏偉涉嫌受賄，正接受監察委調查。

隨後，國際刑警組織收到孟宏偉的辭職信。信中只有兩行字，卻沒有孟宏偉的親筆簽名。

2019年6月，天津一中院官方微博發布消息，宣布開庭審理孟宏偉被控受賄一案。

高歌多次接受外媒採訪，公開指控中國官方拿不出孟宏偉涉罪的確切證據，並譴責中國當局指控、拘捕和處置孟宏偉是出於政治動機。

2020年1月21日，天津市第一中級人民法院對孟宏偉受賄案一審公開宣判，判處孟宏偉有期徒刑13年半，並處罰金人民幣200萬元。孟宏偉當庭表示，服從法院判決，不上訴。