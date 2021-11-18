拜登表示“正在考慮”對北京冬奧會進行外交抵制

美國總統拜登周四表示，“正在考慮”對定於明年2月在北京舉行的冬季奧運會進行外交抵制，以抗議中國侵犯人權的行為。華盛頓郵報此前援引消息人士稱，美國政府也會將此決定通知其盟友。外界關注美國的盟友是否會跟進共同外交抵制北京冬奧。

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法新社報道，拜登周四在白宮會晤加拿大總理特魯多後告訴記者："我們正在考慮此事"，將選擇不派遣政府官員代表美國參加北京冬奧，但允許美國運動員參加。

美國共和黨多位鷹派人士敦促拜登宣布，全面抵制北京冬奧運，既不派官員也不派遣運動員參加比賽，以譴責在中國新疆對維吾爾少數民族的鎮壓。美國政府將中國在新疆對維吾爾族犯下的行為稱為“種族滅絕”。包括民主黨眾議院議長南希佩洛西和共和黨參議員米特羅姆尼，都呼籲對北京冬奧會進行外交抵制。

《華盛頓郵報》周二援引熟悉此事的消息人士的話報道說，預計白宮將很快宣布外交抵制北京冬奧會的決定。

華盛頓郵報外交國安專欄作家羅金（Josh Rogin）周二引述多位知情人士指出，白宮近期將宣布拜登或美國政府官員都不會出席北京冬奧。據稱美國政府內部已正式建議拜登外交抵制冬奧，預計他月底前就會批准。

羅金錶示，美國政府也會通知其盟友，但會讓盟友決定是否跟從美國做法。

外界注意到，拜登的此次表態在與中國國家主席習近平舉行視頻會晤不久。羅金指出，美方之所以採取外交抵制，是希望在不影響美國選手情況下，回應中共侵犯人權。拜登政府延續前特朗普政府評估，認定中國在新疆的行徑構成“種族滅絕”。

各界目前關注美國的西方盟友是否會紛紛跟進對北京冬奧會進行外交抵制。

今年6月，對華政策跨國議會聯盟 (Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC) 也曾協調美、英、德、歐盟、加拿大、意大利、捷克、瑞士、瑞典、丹麥和立陶宛共11個議會的議員，就北京冬奧展開議會行動，其中多國要求政府對北京冬奧實施“外交抵制”。

IPAC當時指，中共持續侵犯人權，違背奧運原則，要求政治領袖緊急行動，向世界宣言他們不會為持續進行的罪行洗白。