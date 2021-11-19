白宮：華盛頓對中國網球選手彭帥的命運“深表關切”

中國職業網球運動員彭帥舉報中共前政治局常委張高麗性侵事件不斷發酵。美國白宮發言人珍·普薩基（Jen Psaki）19日表示：華盛頓對中國網球選手彭帥的命運“深表關切” 。華盛頓呼籲提供彭帥出境安全；可核實的信息。美國白宮發言人還表示：“我們知道中國政府不容忍那些發聲的人，也曾有過讓那些發聲的人閉嘴的記錄。” 11月19日，聯合國呼籲中共當局提供證據，證明彭帥的人身安全。

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據法新社報導，聯合國人權事務高級專員辦事處發言人莉茲-特羅塞爾（Throssell）19日在日內瓦舉行的新聞發布會上說，“掌握有關彭帥的下落和她是否安全沒事的證據將是很重要的。” 、“我們敦促對她的性侵犯指控進行全面和透明的調查。”

法新社說，35歲的彭帥在社交媒體上指控中共前副總理張高麗三年前強迫她發生性關係，然後讓她成為他的情婦。張高麗在2013年至2018年期間是中國最有權勢的中共中央政治局七名常委之一。

莉茲-特羅塞爾堅持說，“我們要強調，重要的是要知道彭帥在哪裡，處於什麼狀態，以及彭帥的情況如何。”

中國女網球星彭帥的微博帳號11月2日深夜自爆被國務院前副總理張高麗性侵後維持多年不正當關係，文章不到半小時被撤，彭帥至今音訊全無，引發全球關注。海外社交媒體越來越多貼文附上“#彭帥在哪裡”（#WhereIsPengShuai）的主題標籤。國際網壇並未保持沉默，世界女子網球協會（WTA）要求“全面、公平、透明且不受審查的調查”、更撂狠話不惜退出中國市場。

國際網球總會（ITF）聲明支持“全面且透明地調查此事”。網壇不少知名球星，包括現役球王德約科維奇以及6名歷屆球後小威廉姆絲、克萊絲特絲、大坂直美、莫瑞絲摩、艾芙特、納芙拉蒂洛娃都聲援。

澳州國防部長達頓（Peter Dutton）18日接受澳洲2GB廣播電台訪問時表示，有關彭帥的安危“引人深切關注”。他認為，該宗事件涉及眾多無法解釋的疑問。

達頓指出，維護女性福祉應該是任何國家政府的首要任務。

達頓提醒，中國還有其他類似的個案，有些人在批評中國共產黨後，隨即長期下落不明；當中有些人會再出現，希望彭帥也是一樣。