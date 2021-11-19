聯合國呼籲中國當局立即釋放公民記者張展

聯合國周五（11月19號）表示，中國應該立即釋放因拍攝武漢新冠疫情爆發初期情況而遭判刑監禁的公民記者張展。

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法新社報道，聯合國高級專員發言人瑪爾塔 ·烏爾塔多（Marta Hurtado）在一份聲明中說："我們呼籲中國當局考慮立即釋放張女士——即使只是出於人道主義原因，並尊重她的意願和尊嚴，向她提供緊急醫療援助。“ 她說對張展的健康狀況迅速惡化感到非常擔憂。她也認為"健全的信息自由流通在諸如衛生緊急情況等危機局勢的初期特別重要。”

聯合國人權專員在聲明中說：”我們非常關注張展迅速惡化的健康狀況，據報道，她目前正在進行絕食，以抗議她在2020年12月因記錄中國城市武漢的COVID-19大流行病的早期情況而被定罪，其生命受到嚴重威脅。“

聲明說：””張展一名記者和前律師，於2020年2月前往武漢，在三個月的時間裡，她記錄了當局對COVID-19疫情的反應。她拍攝並將視頻上傳到社交媒體平台，強調該市人民的生活。2020年5月，張展被警察逮捕，並被帶到她的家鄉上海監禁。在2020年12月，她被判定犯有 "尋釁滋事罪"，並被判處四年有期徒刑。在被拘留期間，張某進行了幾次絕食，以抗議對她的監禁、定罪和判刑。自她去年被捕以來，人權高專辦公開向中國當局提出了對其案件的關切，要求澄清因其合法的新聞活動而對其進行的刑事訴訟。在此期間，據稱張女士被當局強行灌食。然而，隨着時間的推移，她的健康狀況已經嚴重惡化，據說她的體重嚴重不足。我們呼籲中國當局考慮立即無條件釋放張女士，至少要基於人道主義理由，並在尊重她的意願和尊嚴的前提下，提供緊急的救生醫療服務。“

這位發言人補充說："我們再次呼籲所有國家確保為應對Covid-19大流行而採取的任何緊急措施——包括有關言論自由和媒體——都必須是絕對必要的、與目的相對稱、並且是非歧視性的。“

2020年2月，這位前上海律師前往中國中部的武漢，拍攝視頻後通過社交媒體報道這個擁有1100萬居民的大都市被封城幾天後的情況。她拍攝的在擁擠的醫院走廊里卧床不起的病人的鏡頭，讓人們罕見地看到了受冠狀病毒困擾的城市的醫療衛生狀況。張展還通過文字直言不諱地批評官方的抗疫措施不當，認為當局沒有顧及底層人民的權利，掩蓋了情況的嚴重性。2月16日，她在個人推特上寫道“沒有有效的治療、醫療物資分配保障、透明的信息、人權的保護，政府現在的防疫措施就是極其錯誤的，”。5月14日，她在武漢失蹤。

張展今年38歲，法院在2020年12月28號因 "尋釁滋事"罪而被判處四年監禁，被捕後就一直絕食，身體健康狀況惡化。法新社報道稱，"尋釁滋事"罪在中國經常被用來對付政治異見人士。張展當天在法庭上說：“這是審判你的法庭，不是審判我的法庭。”她因為“不想在封閉的邏輯圈打轉”，當時表明不會上訴。

張展的哥哥幾周前在推特上警告，她現在非常消瘦，她擔心妹妹"可能活不了多久了" "她可能無法活過這個冬天。“

張展的一位要求匿名的律師告訴法新社，張展家人三周前曾要求獲得上海女子監獄的探視權，但沒有得到答覆。

網絡上的張展關注組11月19號也說，張展病危。19號是家人申請保外就醫無進展21天；律師10月13號遞交手續，申請會見無進展地37天。並呼籲上海當局立即給張展做全面身體檢查並予以緊急治療，允許她保外就醫或監外執行。436人簽署了緊急呼籲書。

法新社指出， 除張展外，至少還有三名獨立記者，即陳秋實、方斌和李澤華在報道武漢的疫情危機後被拘留。

總部位於巴黎的無國界記者（RSF）組織今天11月18日公布無國界記者2021年新聞自由獎的三個獎項：勇氣獎授予中國記者張展，獨立獎授予巴勒斯坦記者Majdoleen Hassona，影響獎授予飛馬調查項目。