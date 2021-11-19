聯合國要中國提供證據證明彭帥安好

聯合國周五呼籲中國官方提供證據，證明中國網球冠軍彭帥安好沒有問題。彭帥在11月初指控一位中國前高級領導人脅迫她發生性關係後失蹤了。

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據法新社今天發自日內瓦的報道說，聯合國周五呼籲中國提供證據，證明中國網球冠軍彭帥沒有問題，據聯合國人權事務高級專員辦事處發言人莉茲-特羅塞爾Throssell今天在日內瓦舉行的新聞發布會上說，“掌握有關她的下落和她是否安全沒事的證據將是很重要的。” 人權事務高級專員辦事處發言人莉茲-特羅塞爾說：“我們敦促對她的性侵犯指控進行全面和透明的調查。”

聯合國人權事務高級專員辦事處發言人莉茲-特羅塞爾說，"我們呼籲進行全面和透明的調查。這應該是適用於所有性侵犯指控的情況。" 她還堅持認為，“性侵犯存在於所有社會。”

法新社說，35歲的彭帥在社交媒體上指控中國前副總理張高麗三年前強迫她發生性關係，然後讓她成為他的情婦。張高麗在2013年至2018年期間是中國最有權勢的中共中央政治局七名常委之一。

莉茲-特羅塞爾堅持說，"我們要強調，重要的是要知道彭帥在哪裡，處於什麼狀態，以及彭帥的情況如何。"

最近幾天，世界網球界人士在Twitter上以#WhereIsPengShuai#為標籤表達了對彭帥的關注，堅持詢問彭帥在哪裡。

中國的網絡審查人員已經從社交網絡上刪除了任何有關該網球冠軍指控的痕跡。最初在微博（相當於中國的Twitter）上發布的帖子很快被刪除，法新社無法核實其真實性。從那時起，彭帥就沒有露面。

而負責女子職業網球賽事的WTA呼籲 "對針對彭帥的性虐待指控進行徹底、公平和透明的調查"。