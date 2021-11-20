美媒：中國或在波斯灣密建軍港使美國震驚

美國情報機構今年春天得知，中國正在阿拉伯聯合酋長國的一個港口秘密建造他們所懷疑的軍事設施，而阿拉伯聯合酋長國是美國在中東地區最親密的盟友之一。拜登政府感到震驚，警告阿聯酋政府，中國在該國的軍事存在可能威脅到兩國之間的關係。據消息在美國官員進行了多輪會晤和訪問後，最近停止了施工。

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據華爾街日報報道稱，中國在波斯灣的秘密港口項目使美國與阿聯酋的關係受到震動。據據熟悉此事的人士稱，美國官員認為，中國正在阿聯酋首都阿布紮比以北約50英里處的一個港口秘密建造軍事設施。情報發現和美國的警告涉及阿聯酋首都阿布紮比附近的一個港口。熟悉此事的人說，阿聯酋政府似乎沒有意識到中國活動的軍事性質。阿聯酋是美國軍隊地區駐紮的東道國，並正在尋求購買美國先進的噴氣式戰鬥機和無人機。

華爾街日報說，中國努力在阿聯酋建立美國官員認為的軍事據點，以及拜登政府努力說服阿聯酋政府阻止基地的建設，反映了美國政府在試圖與北京進行全球競爭方面所面臨的挑戰。

中東地區似乎越來越成為中美競爭的主要場所。幾十年來，美國在該地區發揮了核心作用，支持以色列建國，在該地區駐軍，最近還促成了亞伯拉罕協議，使以色列與包括阿聯酋在內的一些海灣國家關係正常化。

中國在阿聯酋港口的活動軌跡與中國的其他嘗試一樣，開始於北京利用商業關係為其軍隊建立一個支柱。2017年，中國在東非國家吉布提設立了第一個海外軍事前哨，以促進在印度洋和非洲的行動。2019年在柬埔寨，中國簽署了一項秘密協議，允許其武裝部隊使用一個海軍基地。在其他地方，中國在巴基斯坦和斯里蘭卡建造了商業港口設施，可供其迅速擴張的海軍使用。

近年來，中國加強了與阿聯酋的經濟聯繫，現在是阿聯酋最大的貿易夥伴之一，也是海灣地區石油的最大消費國。同時，阿聯酋已經接受了中國的華為技術有限公司的電信基礎設施，西方高級官員警告說，這使其容易受到中國間諜活動的影響。

北京方面否認了這一指控。

據熟悉此事的人士說，大約一年前，美國官員開始收到情報報告，顯示在阿布紮比以北約50英里的哈利法港有可疑的中國活動，中國的巨型中遠海運集團在那裡建造了一個商業集裝箱碼頭，現在正在運營。這些消息說，最初的信息是不確定的。但今年春天，機密的衛星圖像使美國官員得出結論，中國人正在該港口建造某種軍事設施。熟悉此事的人士說，拜登政府感到震驚，並發起了密集的外交努力，以說服阿聯酋，該地點有軍事目的，它應該停止建設。

但據阿聯酋駐華盛頓大使館的一位發言人說：“阿聯酋從未有過接納中國任何形式的軍事基地或前哨的協議、計畫、會談或意圖。”

一位熟悉此事的人士說，在其他線索中，美國情報機構今年春天發現了一個巨大的洞坑，以容納一棟多層建築和架設樑柱。在某些時候，施工現場被覆蓋起來，以防止審查。熟悉此事的人拒絕提供更多關於疑似軍事基地性質的細節。

據該報道，阿聯酋是美國最親密的中東盟友之一，兩國有長期的貿易和安全關係，這使得中國在那裡的入侵對美國的利益更有潛在的威脅。阿聯酋這個海灣國家是一個主要的石油和天然氣生產國，是美國軍隊的東道國，在反恐事務上與華盛頓合作，並且是2001年底美國入侵阿富汗後第一個派兵的阿拉伯國家。最近，在今年夏天阿富汗政府垮台後，它臨時接納了從喀布爾撤離的阿富汗難民。

官員們說，拜登總統在5月和8月多次表達了對中國在該國日益增長的存在的擔憂，並說美國擔心中國的活動會對阿聯酋夥伴關係產生不利影響。據這些官員稱，阿聯酋領導人回答說他已經 "清楚地聽到了拜登先生的話"。

但這次談話讓美國官員不確定阿聯酋是否致力於將中國排除在該國之外。

據熟悉此事的人士說，美國和阿聯酋官員今年早些時候就哈利法港問題進行了多次討論。然後在9月底，在訪問阿布紮比期間，白宮國家安全顧問傑克-沙利文和中東問題最高助手布雷特-麥格克詳細介紹了美國關於中國基地的情報，一位熟悉此事的人士說。該人士說，麥格克先生本周回來與王儲會面。美國官員最近也對該地點進行了檢查，並補充說官員們認為目前施工已經停止。

對中國和阿聯酋之間新生的安全合作的擔憂，有可能威脅到計畫中的230億美元的美國F-35第五代戰鬥機、18架死神無人機和其他先進彈藥的銷售。據一位熟悉此事的人士說，就其本身而言，阿聯酋正在尋求與華盛頓簽訂一項戰略協定，以確保美國承諾在其受到攻擊時為其保護。近年來，看到來自伊朗威脅的海灣阿拉伯國家對美國承諾的力度提出質疑。海灣國家官員說，他們目睹了美國將注意力轉移到亞洲，在美國混亂地從阿富汗撤軍後，他們的擔憂加劇了。

據該報道說，施工的停止似乎使華盛頓與阿布紮比的關係回到了正軌。周二，負責地區安全的副助理國務卿米拉-雷斯尼克在阿聯酋商業中心迪拜說，在與阿聯酋進行 "有力和持續的對話 "之後，與阿聯酋的F-35和MQ-9死神無人機交易將向前推進。國防部長勞埃德-奧斯汀預計將在本周末訪問阿布紮比。

但與此同時，阿聯酋的一位高級官員上個月感嘆，阿聯酋陷入了美國和中國之間的對決之中。