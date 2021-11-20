彭帥案情節特殊：明星光環令紙包不住火

中國網球女將彭帥指控權貴性侵後，其人身安全引發全球關切。彭帥有着體育明星的光環，使得她的神隱格外引發國際關注，中共也無法如以往壓住消息。國際奧委會至此沉默，國際奧會對此發表聲明表示，“經驗告訴我們，沉默外交是為這類問題提供解決方案的最好機會”，“這解釋了為何國際奧會不在現階段發表進一步評論”。國際奧會也說，他們得到稱彭帥目前很“安全”的保證。但“人權觀察”（Human Rights Watch）表示，“國際奧會竟然會接受該（中國）政府的保證，真令人震驚，尤其是一名女性奧運參賽者做出了這麼嚴重的指控”。

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但儘管彭帥案情節特殊，明星光環令紙包不住火，中國網球女將彭帥指控前中國副總理張高麗性侵後，仍然自此音訊全無，其人身安全引發全球關切。

據中央社今天報道稱，彭帥月初指控遭前中國副總理張高麗性侵，自此音訊全無，全球眾多知名網球選手紛紛發聲，要求中國共產黨交待她的下落。

美聯社說，彭帥消失後，美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）、大坂直美和塞爾維亞網球好手喬科維奇（Novak Djokovic）、世界女子職業網球協會（WTA）、人權團體、退休選手和運動員遊說團體都試圖發揮影響力向中共施壓。

距離北京冬季奧運揭幕僅剩2個半月，但這場奧運卻因為主辦國中國對至少100萬名新疆維吾爾穆斯林及其他少數族裔的反人類罪（Crimes Against Humanity）指控，面臨外交抵制。其中又以美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克中鋒坎特（Enes Kanter）捍衛維吾爾族的聲量最大，直呼習近平是“殘暴的獨裁者”。

據報道稱，彭帥的案例特殊，她是明星運動員，具備中國女性少有的發聲平台及可信度，中共試圖讓彭帥噤聲，彰顯中共決意壓制針對領導層的批評聲浪，並避免任何有組織性的公眾反應。運動員對政治圈而言格外敏感，因為他們既有知名度，也受到景仰。中共對運動員取得的榮耀廣為宣傳，尤其像是彭帥這種3度奧運參賽者，這類體壇戰果能彰顯中國再次強大。

中國外交部多次否認對彭帥案知情。中國外交部發言人趙立堅昨天表示，“這不是外交問題，我也不掌握你提到的有關情況”。

然而，儘管彭帥曾參與奧運，國際奧林匹克委員會（IOC）至今依舊沉默。身為一個體育事業，國際奧委會有91%收入來自販售轉播權與贊助，但國際奧委會比較傾向將自身塑造為非政府組織，捍衛寫在奧林匹克憲章（Olympic Charter）上的崇高理想，比如“讓體育運動為人類的和諧發展服務，以促成維護人類尊嚴的和平社會”等。

據該報道，國際奧會運動員委員會主席柯芬特里（Kirsty Coventry）理當捍衛奧運選手的利益，但至今沒有對此置評。國際奧會總把“選手優先”掛在嘴上，但來自部分運動員的施壓日益升高，恐危及國際奧委會價值數億美元的大餅。

國際奧會對此發表聲明表示，“經驗告訴我們，沉默外交是為這類問題提供解決方案的最好機會”，“這解釋了為何國際奧會不在現階段發表進一步評論”。國際奧會也說，他們得到稱彭帥目前很“安全”的保證。

中央社說，“人權觀察”（Human Rights Watch）表示，“國際奧會竟然會接受該（中國）政府的保證，真令人震驚，尤其是一名女性奧運參賽者做出了這麼嚴重的指控”。