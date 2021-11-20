法國媒體：北京辦冬奧避不過人權問題

法國《世界報》20日就中國網球明星彭帥事件發表一篇“北京冬奧前避不過的人權問題”的社評文章。文章表示：中國一方面來主辦國際性賽事，而另一方面使用如此過時的方法來讓妨礙它政權運作的運動員們閉嘴。《世界報》還表示：13年前的北京奧運，當時歐美都為中國的快速發展和強勢的經濟增長所振奮。總感覺經濟的發展遲早會讓中國轉向政治開放。而習近平集權和專制傾向讓西方的幻想徹底毀滅了。

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在中國，讓那些不符合共產黨路線或損害共產黨利益的人“被失蹤”是一種經典做法。 中國網球女將彭帥在微博公開了與國務院前副總理張高麗有多年不倫關係之後所發生的一切證明了，中國這個體制會不惜一切代價保護其政要。

彭帥於 11 月2日在微博上發布了她對張高麗的指控，稱她對自己的證詞的有效性不抱任何幻想。 她指控強姦的男子確實是習近平第一任期內 2013 年至 2018 年的七名中央政治局常務委員會委員之一(排名第七)。 敢於公開對這樣一個位高權重的高官發難，只能給自己帶來最大的麻煩。但彭帥又不同於別人，她是為數不多的幾位世界級的網球女選手，由此也會被人們看為是巾幗英雄。

當局在20分鐘的時間中立即封殺相關消息。官方媒體對這個話題也一直保持沉默。忽然，環球電視網發布推文稱：“該新聞稿中的新聞，包括性侵犯的指控，都不是事實。”好像網球女將“反悔”了。《世界報》表示：環球電視網上註明彭帥的推文真實性太值得懷疑了。

世界報表示：中國這個政權對#我也是（英語：#MeToo)主題標籤持懷疑態度一點也不讓人吃驚。中國當局認為，這種現象源於純粹的“西方”男女關係觀念。 這種“偏差”可能會威脅到作為共產黨家長制的體制運作的特徵。 對性騷擾的審判仍然極為罕見，一旦發生，判決對受害者有利的情況就更少了。

這個問題在北京冬奧會舉辦前兩個月出現意義卻有不同了：中國當局不能聲稱主辦國際比賽，同時繼續訴諸另一個時代的方法來讓妨礙政權的運動員們閉嘴。

對北京當局採取何種態度呢？聯合國呼籲中方就彭帥的行蹤提供證據；但沒有具體說明北京如果不這樣做會面臨什麼後果。 網球界的名將紛紛表達了他們(她們)對彭帥現狀的擔憂。但他們是否做好了抵制北京冬奧的準備了嗎？WTA 世界女子網球聯合會的表態算是最強硬的。它表示有可能停止在中國的賽事。

2008年北京奧運會期間，歐洲和美國仍然看好中國的巨大經濟增長和快速發展，希望這些遲早會導致政治開放。 十三年後，而習近平集權和專制傾向讓西方的幻想徹底毀滅了。

甚至在彭帥案爆發之前，美國總統拜登就曾考慮通過外交抵制北京冬奧會來抗議中國侵犯人權的行為。 這包括不派政府官員前往，同時仍然讓美國運動員參加冬奧比賽。 這種可能性正在變成一種實質的確定性。 這是歐洲代表團可能而且也必須迅速考慮的一個選項。