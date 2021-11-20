香港股市/恆大

香港恆生指數把中國恆大從中國企業指數中剔除

香港股市恆生指數報道圖片 © 維基百科 照片

作者： 小山 2 分鐘

香港恆生指數將增加四隻新的成分股，分別來自消費、能源和科技板塊，讓未得到充分代表的大盤股板塊獲得更多權重。同時將把中國恆大集團從恆生中國企業指數(HSCEI)中剔除。