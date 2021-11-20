香港恆生指數把中國恆大從中國企業指數中剔除 發表時間： 20/11/2021 - 10:00 香港股市恆生指數報道圖片 © 維基百科 照片 作者： 小山 2 分鐘 香港恆生指數將增加四隻新的成分股，分別來自消費、能源和科技板塊，讓未得到充分代表的大盤股板塊獲得更多權重。同時將把中國恆大集團從恆生中國企業指數(HSCEI)中剔除。 廣告 繼續瀏覽後續 據華爾街日報今天引述道瓊斯消息報道說，香港股市恆生指數納入四隻新成分股，中國恆大被剔除出企業指數。編製恆生指數的恆生指數有限公司周五表示，新納入華潤啤酒(控股)有限公司(China Resources Beer )、新奧能源控股有限公司、京東集團股份有限公司和網易公司。成份股數目將由60隻增加至64隻。恆生指數有限公司將把中國恆大集團從恆生中國企業指數(HSCEI)中剔除，取而代之的是信達生物製藥。據該公司補充說，HSCEI成分股的變化也將適用於恆生中國企業精明指數(HSCESI)。消息說，所有調整將從12月6日開始生效。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 香港 股市