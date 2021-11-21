中國今憤降與立陶宛外交關係為代辦級 立陶宛說遺憾

在台灣在立陶宛設立事實上的大使館後，中國外交部今天宣布，中國已正式將其與立陶宛的外交關係降為 "代辦 "級別，以示抗議。 立陶宛同日表示，對中國決定限制與降級其與立陶宛的外交關係感到遺憾。立陶宛重申堅持一個中國政策。

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據法新社今天報道稱，中國外交部周日表示，中國已正式將其與立陶宛的外交關係降為 "代辦 "身份，以示抗議。據中國外交部的聲明說，"中國政府不得不降低兩國的外交關係（......），以維護中國主權和國際關係的基本準則，"該部在一份聲明中說，"立陶宛政府必須承擔所有後果，" 中國外交部說，立陶宛的行動 "在國際舞台上樹立了一個壞的先例"。

中國批評立陶宛使用 "台灣代表處 "的名稱是一個重大的外交失誤，但立陶宛挑戰中國在國際舞台上孤立台灣的壓力。

據北京方面批評說，立陶宛 "放棄了與中國建交時的政治承諾"，即是 "一個中國政策"，根據該政策，各國正式承認中國政府而不是台灣政府。

據立陶宛外交部表示，立陶宛對中國的決定感到 "遺憾"。立陶宛在一份聲明中說："立陶宛重申堅持'一個中國'政策，但同時也有權擴大與台灣的合作，" 包括通過建立非外交使團。

目前世界上只有15個國家正式承認台灣。但北京聲稱台灣是其領土的一部分，並發誓有一天要收回它，必要時用武力收回。中國一直試圖讓台北在國際舞台上保持孤立，並拒絕任何官方使用 "台灣 "一詞，擔心這將給台灣帶來國際合法性的感覺。

立陶宛與台灣於今年7月宣布在維爾紐斯開設事實上的大使館，這是18年來第一個在歐洲開設的大使館，這引發了中國在國際舞台上加大孤立台灣的壓力運動。

北京召回了其駐立陶宛大使，並要求維爾紐斯召回其駐中國大使，立陶宛也這樣做了。北京還停止了前往立陶宛的貨物列車，並停止發放食品的出口許可證。

今年5月，立陶宛宣布退出中國與東歐國家之間的17+1合作論壇，稱其為對歐洲聯盟是 "分裂性"機制。

據法新社，捷克共和國和斯洛伐克的政治家也推動與台灣建立更緊密的關係。2019年，布拉格取消了與北京的結對友好城市協議，而與台北簽訂了結對友好協議，而捷克參議院領導人米洛斯-維斯特奇爾去年對台灣的高調訪問更激怒了中國。

上個月，一個台灣官員代表團訪問了斯洛伐克、捷克共和國和立陶宛，再次引起了北京的憤怒。

中國仍然是歐洲該地區許多其他國家的主要貿易和外交盟友，也是冠狀病毒疫苗的一個重要來源。

但自中國國家主席習近平上台以來，國際社會對台灣的支持越來越多。近幾個月來，台灣、歐洲和美國官員之間進行了越來越多的非正式外交訪問。

法新社說，自2016年蔡英文當選總統以來，習近平對台北採取了明顯加大打壓的態度，蔡英文認為台灣是一個已經擁有主權的國家，而不是 "一個中國 "的一部分。近年來，北京還挖走了台灣的幾個外交盟友，包括巴拿馬、薩爾瓦多和多米尼加共和國。

據法新社消息說，立陶宛周日表示，在台灣在維爾紐斯設立事實上的大使館之後，它對中國決定限制其與維爾紐斯的外交關係感到 "遺憾"。立陶宛外交部在一份聲明中說：“立陶宛重申堅持'一個中國'政策，但同時也有權擴大與台灣的合作，包括通過建立非外交使團。”