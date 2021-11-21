根據中國官方發布的活動照片，中國網球明星彭帥周日出現在北京的一場網球比賽中，此前國際社會施加壓力要求了解她的安全健康情況。35歲的彭帥是前世界排名第一的雙打選手和她的國家的明星，自從她指控比她大40歲的前共產黨官員張高麗在一段時斷時續的關係中脅迫她發生性關係後，她就沒有公開露面。

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據法新社今天報道說，中國網球明星彭帥周日出現在北京的一場網球比賽中，彭帥身穿海軍藍運動夾克和白色運動褲，出現在中國網球公開賽官方微博發布的菲拉兒童網球挑戰者總決賽的照片中。這是她的性虐待指控在中國互聯網上被廣泛審查後的首次公開亮相。

35歲的彭帥是前世界排名第一的雙打選手和她的國家的明星，自從她指控比她大40歲的前共產黨官員張高麗在一段時斷時續的關係中脅迫她發生性關係後，她就沒有公開露面。

在包括網球明星和聯合國在內的全球抗議聲中，中國國家媒體發布了一系列片段，聲稱該運動員一切正常。“環球時報”有影響力的編輯胡錫進在推特上發布的活動視頻顯示，彭帥站在一群嘉賓中。

“環球時報”的記者在推特上發布了另一段視頻，顯示彭帥在似乎是同一個體育場的地方為孩子們簽名，然後與他們合影。自稱與政府關係密切的胡錫進還在晚間發布了兩段視頻，內容是該球員在北京 "與教練和朋友在一家餐廳吃飯"，胡錫進說這是在同一天拍攝的。

該報道稱，法新社無法確認拍攝地點或拍攝條件。而胡錫進在他的中文微博賬戶上沒有提到這一點。在鏡頭中，彭帥被兩個女人包圍着，她與她們在一個嘈雜的地方共享美食和美酒。一名男子坐在球員對面，談話內容是關於 "比賽"。視頻中這位男子說："明天是11月20日"（星期六），然後被一位食客打斷："今天是21日"（明天，星期日）。

法新社說，這場互動似乎是編排上演的，是由一個身份不明的人在晚上用手機拍攝的。視頻中彭帥顯得很輕鬆。

法新社說，中國的#MeToo運動在彭帥的帖子之前從未劍指過執政的共產黨的最高層。

彭帥的這些指控內容很快就從微博平台上刪除了，此後，人們對彭帥的安全問題越來越關注。

在周六的一份聲明中，WTA主席史蒂夫-西蒙說，看到這名運動員露面是 "積極的"，西蒙說，但僅憑視頻還不足以表明彭帥 "可以自由地做出自己的決定和行動"。WTA已經威脅說，如果得不到彭於晏安全的消息，將終止與中國的利潤豐厚的合同。

周三，中國國營的CGTN電視台已經通過披露一份歸屬於彭帥的電子郵件的截圖，更挑起了質疑。中國官方這個面向國外的頻道聲稱，彭帥這位中國球員親自將郵件發送給WTA的管理層，WTA負責管理女子職業網球賽。

在美國有線電視新聞網(CNN)上，WTA的老闆史蒂夫-西蒙(Steve Simon)周四對這位冠軍宣布她對張高麗的指控是 "虛假的 "這一消息表示不解。西蒙說，"我根本不相信這是真的，"西蒙還說，這封電子郵件是 "偽造的"。

四張據稱是這位網球冠軍的近照隨後由Twitter賬戶@shen_shiwei發布，該賬戶被社交網絡稱為 "中國國家附屬媒體"。

法新社說無法獨立確定這些照片是何時拍攝的，而向該賬戶作者提出的解釋請求也沒有得到答覆。

中國政府多次拒絕對該案發表評論。在被嚴格控制的中國互聯網上，對這些指控的討論被封鎖。

體育界和其他方面越來越多的聲音想知道彭於晏在哪裡以及如何。

英國周六晚間敦促中國 "緊急提供關於彭帥的安全和下落的可核實的證據"。聯合國也要求提供彭帥身體健康的證據，包括美國和法國在內的一些國家表示 "關注"，因為#Whereis PengShuai（彭帥在哪裡）的標籤在社交媒體上瘋狂傳播。

網球界的一些大人物已經就該案件發表了看法，包括塞雷娜-威廉姆斯、諾瓦克-德約科維奇和大坂直美。羅傑-費德勒周六也表態，他在天空新聞上說：“彭帥是我們的網球冠軍之一，是前世界第一。這顯然是令人擔憂的。我希望彭帥是安全的。”