慶祝乒乓外交50周年 中美乒乓外交新版本來了？

據國際乒聯周一宣布，美國和中國的乒乓球運動員將在世錦賽上聯手慶祝解凍雙邊關係的 "乒乓球外交 "50年。中美兩國關係微妙之際，此舉是否能夠以乒乓小球帶動中美兩國關係大球旋轉引發關注。

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據法新社今天報道說，國際乒乓球聯合會（ITTF）表示，中國運動員林高遠和王曼昱將在本周開始的混合雙打比賽中與美國人Lily Zhang和Kanak Jha聯手。據該國際組織在一份聲明中說："歷史將在休斯頓再現。這個美國城市將於11月23日至29日舉辦世界個人和雙打錦標賽。

據中央社引述中國央視22日上午消息，國際乒乓球聯合會透露出戰的中美混雙組合分別是：中國的林高遠和美國的張安；以及美國的吉哈（Kanak Jha）和中國的王曼昱。

法新社引據中國乒乓球協會主席劉國梁說，這兩對組合將 "建立在中美友誼之上"，並開啟 "乒乓球外交的新篇章"，該中國乒乓球協會機構負責管理中國的乒乓球運動。

"乒乓外交 "指的是1971年中國和美國球隊之間的一系列友誼賽，這為美國和中國之間的官方關係鋪平了道路，當時中國在外交上是孤立的。

50周年紀念是在北京和華盛頓之間持續緊張的背景下舉行的，在美國前總統特朗普的任期內，雙方關係急劇惡化。

法新社說，兩國目前繼續在一些問題上發生衝突，如台灣、中國境內維吾爾族的待遇、貿易平衡的不平衡以及中國中央政府對香港自治領土的接管。

然而，中國官員和官方媒體將這一紀念日譽為慶祝乒乓外交在加強中美關係方面 "巨大遺產 "的機會。

據中央社介紹說，1971年時任美國總統的尼克松（Richard Nixon）推動中美關係和解時，中國在4月邀請於日本名古屋參加世界錦標賽的美國檯球隊訪問北京，終結兩國20多年的人員交往隔絕局面。這一事件被稱為“乒乓外交”。隨後，時任美國白宮國家安全顧問的基辛格（Henry Kissinger）在當年7月秘密訪中，尼克松則在1972年2月正式訪問中國，中美關係走向正常化。

中央社說，今年4月中國國家副主席王岐山在紀念“乒乓外交”50周年的活動上指，這項互動是“以小球推動大球”，又呼籲兩國聚焦合作，管控分歧。