美媒：國際輿論敦促中國領導人就彭帥事件作出解釋

最近幾天中共領導人們受到一種幾乎先例的公開問責，女子網球名將們紛紛要求他們對彭帥事件作出解釋。與之前涉及NBA的體育爭議不同，中國政府對於這次公開發聲的網球職業選手們影響有限。北京冬季奧運會臨近之際，對一名已退休中共高級官員的性侵指控引發了網壇國際明星和女子職業網球巡迴賽事舉辦機構的強烈抗議。而由中國官方媒體甚至國際奧委會主席動作報告這名中國女運動員彭帥動向的行為，不僅沒有緩解國際輿論對彭帥自由安全擔憂，反而激發更多尖銳批評。

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據華爾街日報今天報道說，國際輿論敦促中國領導人就彭帥事件作出解釋。

與之前涉及美國職業籃球聯賽(National Basketball Association, 簡稱NBA)的體育爭議不同，這一次，如果中國官員不作出令人滿意的回應，網球明星們和國際女子網球協會(Women's Tennis Association, 簡稱WTA)似乎準備放棄他們在中國的經濟利益。

周日，處於這場風波中心的中國網球名將、35歲的彭帥與國際奧委會(International Olympic Committee)主席以及奧委會其他一些人員進行了視頻通話。這些人稱，彭帥在家中安全無虞，她希望外界尊重自己的隱私。在彭帥通過她的社交媒體賬戶公開作出上述指控後，已有近兩周沒聽到關於她的消息，也沒看到她在公開場合露面。

就在此次視頻通話前，中國官方媒體記者最近幾天在網上發布了一些彭帥的照片和視頻，旨在向外界表明彭帥目前生活正常。

目前尚不清楚這些視頻和彭帥的公開露面是否足以平息這場風波。國際奧委會有關此次通話的聲明沒有提及性侵指控。到目前為止，中國官方沒有就此事發表評論。

這場風波將令中國面臨潛在批評，可能被指更重視保護一名政治人物，而非解決與全球反性侵運動相關的一些關切，而且在北京冬奧會將舉行之際，這對中國未來主辦重大國際體育比賽也可能產生不利影響。

據該報道說，和過去與NBA或人權倡導者發生的爭執不同，這次北京方面就這場爭議指責外國批評者的空間有限，而且目前面臨艱難的選擇：是打破先例、向國際壓力低頭去調查一名高級官員，還是試圖在一些世界最有名的女運動員所關注的社會問題上壓制她們。

中國政府在引導有關彭帥的爭議時遇到了難題，圍繞全球#MeToo運動快速變化的政治格局無異於雪上加霜，這場運動已經扳倒了一些知名權貴，他們的名氣遠遠高於彭帥發文指控的那位中國政界人士。

體育界高管表示，除非拿出一項能讓女子網球界各大巨星滿意的決議，否則，外國選手和贊助商是否會參加在中國舉辦的賽事還是個問號。這位聯盟高管說：“誰會來？”

即便中國威脅要封鎖WTA巡迴賽，可能不會嚇到網球明星們，他們沒有像NBA那樣的集體談判安排，這種安排可能會鼓勵球員保護聯盟收入。和職業高爾夫球手一樣，女網球選手更像是獨立承包商，只要#whereispengshuai仍是社交媒體上的熱門話題，她們就可以更自由地表達自己的關切。

總部設在北京的China Sports Insider的創始人Mark Dreyer說，中國為限制新冠病毒傳播採取的極端措施，特別是縮減一度繁忙的國際體育賽事安排，可能會讓北京方面有時間拖延處理彭帥事件引發的爭議。