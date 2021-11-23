彭帥案：國際奧委會遭批危險玩火

"靜謐外交 "還是攜手助攻？國際奧委會周日會見了中國網球明星彭帥，但沒有要求進一步保證她的自由，卻從而諧和了與2月舉辦下一屆冬奧會的中國的立場。

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據法新社今天發自洛桑的報道說，根據國際奧委會剛剛過去的星期天的說法，在兩周沒有這位指控中國前副總理張高麗強迫她發生性關係的網球冠軍彭帥的消息後，總部設在洛桑的機構是第一個獲得證明彭帥 "在北京的家中安然無恙 "的外國組織。

國際和戰略關係研究所（Iris）研究主任卡羅爾-戈麥斯（Carole Gomez）說，國際奧委會因此 "部分 "回應了對這位35歲球員的擔憂，彭帥人屬網球世界，但此事件引發的大火蔓延到了聯合國和美國白宮。

據卡羅爾-戈麥斯說，“但國際奧委會聲明的空洞性是有問題的。” 這位研究員警告說：“國際奧委會不提供任何有關案件實質的信息，就是在玩弄北京的把戲，使自己處於一種爆炸性的局面，根本就是讓北京冬季奧運會完全政治化。”

而從西方媒體到非政府組織，對奧林匹克機構的批評如雨後春筍般湧現，指責國際奧委會與中國當局 "共謀 "封殺彭帥的言論，因此也謀殺了中國的#metoo。

國際人權批評說，國際奧委會現在在中國政府的強迫失蹤、脅迫和宣傳機器中扮演着積極的角色。人權觀察中國專家王亞秋在推特上對此表示遺憾。

在大赦國際的阿爾坎-阿卡德看來，國際奧委會正被浸沒於惡水裡，應該極其小心，不要成為可能助長侵犯人權行為的洗白活動。

國際奧委會自上周四以來一直聲稱採用"靜默外交"，沒有公開質疑中國，這似乎與國際奧委會在運動員受到威脅時經常採用幕後行動方式一致。例如，國際奧委會在2020年秋季，在白俄羅斯總統盧卡申科有爭議的連任後，增加了與白俄羅斯奧委會的交流，但最後因為持不同意見的運動員遭受迫害而還是制裁了白俄羅斯領導人。

國際奧委會在阿富汗也很活躍，自從塔利班於8月中旬奪回阿富汗政權以來，國際奧委會已經策畫了300名 "奧林匹克運動團體成員 "的撤離，上周在卡塔爾開始就另外700名 "處於危險之中 "的人的命運進行談判，這些人 "主要是從事體育運動的婦女和女孩"。

據法新社說，根據洛桑大學的奧運專家Jean-Loup Chappelet的分析，“但彭帥的情況不同：國際奧委會無法控制警察層面發生的事情，也沒有辦法讓彭帥離開中國。"

國際奧委會在周日的干預所引起的不適與其說是關於結果，因為沒有人能做得更好，還不如說是對彭帥的指控揭露缺乏明確的立場。而此時距離冬奧會（2022年2月4日至22日）不到三個月，中國周圍都是要求外交抵制的聲音。

據聯合國人權事務高級專員的一位女發言人周二在日內瓦說："中國當局有責任確保對彭帥提出的嚴重的性侵犯指控進行透明的調查。"

但是，國際奧委會的聲明中卻沒有這一說法。

EM里昂大學歐亞體育中心主任西蒙-查德威克說，這是因為最高體育機構不能允許自己得罪中國人，因為國際奧委會還需要中國讓這場冬季奧運會圓滿結束，也要保證成千上萬人和記者在北京的自由流通與工作。

法新社說，國際奧委會幾個月來一直被質疑它的道德標準，而且它確實沒有聲稱自己是 "世界超級政府"，能夠 "解決聯合國安理會、七國集團和二十國集團都沒有辦法解決的問題"。但在意識形態兩極化時期，西方對人權的憤怒也激怒了中國及其盟友，他們認為這是干涉。

因此，國際奧委會聲稱的 "中立性 "越來越站不住腳。據EM里昂大學歐亞體育中心主任西蒙-查德威克指出："沒有一個組織足以駕馭這些相反的兩極對立。