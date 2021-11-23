格陵蘭撤銷中國俊安鐵礦開採許可

丹麥自治區格陵蘭島政府22日宣布，已撤銷中國俊安集團在首府努克（Nuuk）附近鐵礦場的開採許可。格陵蘭當局指控這間中企不僅未積極開採，還屢次“賴帳”不付款。

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格陵蘭島撤銷給中國礦業公司俊安集團的一項鐵礦石開採許可證。據路透社報道說，格陵蘭島周一表示，已經撤銷了對一家中國礦業公司在首都努克附近開採鐵礦石的許可證。這一決定給希望涉足格陵蘭這個資源豐富北極島嶼的中國企業帶來了打擊。

中國煤炭和鐵礦石進口商俊安集團(General Nice)在2015年取得Isua礦項目的控制權。該項目的前所有者London Mining已經破產。這是第一家在格陵蘭島取得礦產開採權的中國公司。

由於氣候變化打開了水路，為開採這個島嶼的礦產資源提供了可能，格陵蘭引起了國際社會的興趣。

當地政府在聲明中說，收回許可權是因為這個地點的經營活動不活躍，其並補充說，一旦俊安正式交還許可權，將把它提供給新的感興趣的公司。當地政府稱，該中國公司也沒有支付約定的擔保款項。據格陵蘭資源部長Naaja Nathanielsen說，“我們不能接受許可證持有者一再未能履行約定的最後期限。”

路透社說，格陵蘭政府還要求中國俊安集團歸還所有地質數據，支付150萬丹麥克朗保證金的剩餘款項，並對礦區進行清理。

消息顯示，中國向格陵蘭發展近期屢屢受創。格陵蘭當局指控中企俊安集團不僅未積極開採，還屢次“賴帳”不付款。據中央社報道稱，今年4月經改選而籌組的格陵蘭自治政府標榜重視環保的礦產開採，今年下令禁止開採鈾礦，並同步終止寬納斯特（Kuannersuit）礦場的開採工作。寬納斯特是當今全球最大的稀土礦場之一，部分所有權歸屬某家中國企業。

早在2016年，曾有消息來源告訴路透社，俊安集團有意向丹麥政府承購格陵蘭島上一座廢棄海軍基地，不過基於國安考量，丹麥政府並未答應。2018年，某家中國國營銀行與國營建築公司也曾表明願提供融資，並在格陵蘭島闢建兩座機場，結果未獲自治政府點頭。