英媒：更多證據將冠狀病毒源頭指向武漢病毒研究所

於2019年冬季在武漢爆發的新冠疫情令全球遭災,導致515.1萬人死亡。國際社會一直估計該病毒可能是從武漢從事危險的冠狀病毒研究的武漢病毒研究所外洩的,一個追溯新冠病毒源頭的組織——Drastic組織表示,最新的調查進一步證實了這種推論的可能性。

據《每日郵報》網站報導,美國情報機構今年8月份公佈的中共病毒溯源報告中得出了兩個結論,一個認為新冠病毒是從動物蝙蝠傳到人體的, 另一個認為是從武漢病毒研究所外洩的,而現在調查人員認為,這兩種推測都有可能,而且並不相牴觸,因為他們發現武漢病毒研究所在2017年6月至2019年5月期間,一直在從事危險的蝙蝠冠狀病毒的研究,而他們從事的病毒與中共病毒的相似率高達96%以上。

武漢病毒研究所在2017年6月至2019年5月一直在從事危險的冠狀病毒研究

美國非營利組織白袍浪費項目(White Coat Waste project )根據“信息自由法”得到的美國政府與生態衛生聯盟之間的電郵顯示,武漢病毒研究所於2017年6月至2019年5月期間一直在從事高風險的蝙蝠和其他高風險物種病毒DNA的研究,其中包括來自於老撾及雲南山洞中的染疫蝙蝠樣本。

今年9月份,研究人員從老撾蝙蝠身上發現了一種波納爾-52 冠狀病毒(Banal-52),這種病毒與冠狀xinguan病毒的相似率高達96.8%;而已經在雲南通關的中菊頭蝠體內發現的RaTG13冠狀病毒與中共病毒有96.2%的相似度。

白袍浪費項目得到的郵件顯示,武漢病毒研究所在2017年6月至2019年5月期間,一直在老撾和雲南通關山洞採集這些病毒的樣本並帶回本所進行研究。

調查人員還發現,武漢病毒研究所從其網上數據庫中刪除了從雲南和老撾收集到的這些病毒的基因排序記錄,導致國際社會無法知道該研究所一直在從事這些病株的研究。

Drastic 組織:病毒很可能是從武漢病毒研究所外洩

新西蘭網聯數據專家、民間往來調查組織成員德馬紐夫(Gilles Demaneuf)表示,病毒從武漢病毒研究所外洩因此而在武漢爆發的可能性非常大。因為無論是由於武漢病毒研究所採集病毒者染疫後傳播出去的;或是武漢病毒研究所在從事危險的冠狀病毒編輯過程中外洩的,病毒都是從武漢病毒研究所外洩的。

Drastic 組織今年9月份公佈的一批電郵還顯示,生態衛生聯盟的負責人達薩克(Dr Peter Daszak)曾經試圖說服美國國防高等研究計畫署(DAPRA)為武漢病毒研究所從事的冠狀病毒功能增益研究撥款1,420萬美元,最後遭到拒絕。因為美國國防高等研究計畫署認為,該實驗的危險性太高。然而調查人員擔心,雖然國防高等研究計畫署拒絕為此項目注資,然而武漢病毒研究所的冠狀病毒增益實驗可能仍然進行了。

《追溯冠狀病毒源頭》(The Search for the Origin of Covid-19)一書的作者馬特·雷德利勳爵(Lord Matt Ridley)解釋說,由於武漢病毒研究所的大多數資金都是來自於中共而非美國政府,因此雖然他們沒有得到美國政府這筆資金,並不意味著該研究就停止了。他說:“而該研究所從事的就是這種危險的實驗。”

美國前國務卿蓬佩奧多次指出,美國情報機構發現武漢病毒研究所在從事軍民兩用研究,他擔心在冠狀病毒疫情在全球爆發後,該研究所仍然沒有停止這種高危研究。