北京大學成立4個習近平思想研究中心“迎接20大”

北京大學微博11月23日宣布，該校新成立4個習近平思想研究中心，分別研究：習近平的經濟思想、法治思想、外交思想、生態文明思想。據中共北大黨委書記稱，該校要為闡釋“習近平新時代中國特色社會主義思想”建設一個“學術重鎮”，迎接中共20大的召開...

廣告 繼續瀏覽後續

據介紹，北大這四個習近平思想（經濟，法制，外交，生態）研究中心的成立儀式於11月22日在陳守仁國際研究中心舉行。由中共北大黨委書記邱水平主持成立。此人系前北京市國安局一把手。

邱水平在成立大會上稱：“四個新研究中心的成立，是在中共19屆6中全會召開之後，北大進一步學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、繼續推進馬克思主義中國化、服務黨的理論創新工作的重要舉措。”

他保證說，要以此為契機，深刻領會“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，更緊密地團結在以習近平為核心的黨中央周圍，努力把習近平新時代中國特色社會主義思想研究院建成研究闡釋習近平新時代中國特色社會主義思想的“學術重鎮”，以更優異的成績“迎接中共20大的召開”。

據介紹，領導這四個習近平思想研究中心的是北大“習近平新時代中國特色社會主義思想研究院”。該學院由北大校長郝平領導。