強制港人使用「安心出行」 下月9日起擴至全港餐飲娛樂體育等處所

儘管香港的武漢肺炎疫情在過去一個多月處於本地「清零」狀態，但港府仍以為提高追蹤確診個案接觸者效率為由，把強制民眾使用可追蹤其行蹤的「安心出行」手機軟件，擴大至所有受法例規管的18類處所，即由下月9日起，市民進入全港食肆、美容院、健身中心、戲院及主題公園等處所均須使用「安心出行」，而且沒有提及有豁免群組。

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港府於本月1日起，打破不強迫市民使用「安心出行」的承諾，要求市民須使用「安心出行」流動應用程序掃描場所二維碼，才可進入政府大樓和辦公處所，醫院和法院亦有同樣規定。不過，12歲以下和65歲或以上長者，以及傷殘人士可獲豁免，可以「填紙」方式紀錄個人資料後便可進入。然而，有關措施引起不少爭議和混亂，例如全港公共街市販商大聯盟19日便召開記者會，批評新規例令進入公共街市的人減少，販商生意額大跌四成，嚴重影響生計；個別售賣生鮮食物的販商更每天虧蝕高達2000港元貨款，擔心長此下去要結業。聯盟建議港府豁免公眾街市使用「安心出行」。

港府一方面未有聽取販商意見，另一方面，卻決定下月19日舉行的立法會換屆選舉，選民進入投票站時，毋須使用「安心出行」。民主黨醫療政策發言人袁海文質疑，港府此舉予人印象是憂慮用「安心出行」會影響選民投票意欲，故藉豁免催谷投票率，是明顯的雙重標準。

到了昨(23日)晚，港府突然發稿，把強制使用「安心出行」的處所，擴大至所有受《預防及控制疾病規例》規管的處所，而非只是早前傳聞的食肆。市民由下月9日起，進入餐飲處所、酒吧或酒館、遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院及按摩院、會址、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、體育處所、泳池、酒店或賓館、郵輪及活動場所，均須使用「安心出行」掃描場所二維碼。

港府指出，此舉是「為提高確診個案暴露風險的追蹤及檢測效率和準確度，應對傳染力更強更快的變異病毒株，增強疫情防控能力」，以保障市民安全。與此同時，港府宣布，維持大部分現行社交距離措施兩周至下月8日，並將郵輪公海游的人數上限，由現時「可容納人數」的五成，上調至七成半。

香港失明人互聯會在港府強制市民進入政府處所使用「安心出行」時已反映視障者的困難，該會總幹事盛李廉獲悉港府擴大強制使用「安心出行」的範圍後指出，不少視障者聽到消息後都非常擔心，他憂慮視障者會因更多限制而留在家中，批評新措施是「災難」。

不少娛樂和餐飲業人士則憂慮會流失顧客，影響生意。健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎今(24日)早在電台節目表示，以他經營的健身中心為例，使用「安心出行」或「填紙」的顧客大約各佔一半，估計新措施落實後，會有一半現時填紙的客人短暫流失，生意因此會損失三成。

民主黨的袁海文批評港府無理收緊防疫措施，又指中國當局考慮是否通關時關注的，是要摘除口罩的場所，質疑是否有必要一刀切要求所有表列處所強制使用「安心出行」。