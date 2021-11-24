美國邀台灣參加“民主峰會”   北京譴責華盛頓假借民主之名分裂世界

美國國務院11月23日公布，邀請台灣參加將於12月9-10日世界“民主峰會”，此舉引發北京政府的強烈反彈。

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美國國務院公布了將於12月上旬出席世界民主峰會的國家的名單，在受到邀請的110個國家中，台灣名列其中，中國與俄羅斯均在名單中缺席。

美國總統拜登今年2月在他的首次外交政策講話中宣布了舉辦民主峰會的計畫。他說，他將讓美國重返國際領導地位，對抗中國和俄羅斯主導的威權主義力量。該峰會重點將關注民主國家面臨的挑戰和機遇，並將為各地的領導人提供一個平台，藉此平台可以宣布各種承諾、改革和創新作法，以捍衛本地乃至全球的民主和人權。

拜登政府邀請台灣出席的行為引發中國不滿。中國外交部新聞發言人趙立堅今天表示，中方對此堅決反對，並敦促美國遵守中美三個聯合公報和一個中國原則。他還表示，美國此舉是假借民主之名分裂世界。

中國國台辦發言人朱鳳蓮也強調說，中國“堅決反對美國和中國台灣地區進行任何形式的官方往來，敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定”，並且警告美國“不要向台獨勢力發出錯誤信號。”

駐美台北經濟與文化處周二隨即發表聲明感謝美國國務院的邀請，台灣總統府發言人今天宣布將派遣行政院政務委員唐鳳及駐美代表蕭美琴代表台灣政府與會，分享台灣透過科技及數字民主強化政府治理，並傳達台灣捍衛民主的堅定信念。行政院政務委員唐鳳在推特上表示，很榮幸能夠代表台灣人民出席民主峰會。

台灣議題曾經是本月初美國總統拜登與中國國家主席習近平視頻峰會的中心議題之一，也被評論認為是雙方之間的最大的分歧。