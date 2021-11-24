英吉利海峽移民船沉沒至少31人死亡 馬克龍："法國不會讓海峽成為墓地"

一艘試圖從法國跨越英吉利海峽前往英國的偷渡船隻在法國北部加萊港外海失事沉沒，至少造成31名移民溺水身亡。法國總統馬克龍要求立即加強歐盟邊境管理局地中海搜救機構救援能力，馬克龍稱："法國不會讓英吉利海峽成為一座墓地"。馬克龍呼籲召開歐盟外長緊急會議，並承諾盡全力緝拿懲辦責任者。警方稱逮捕了4名嫌疑人。

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法新社報道，一批移民周三試圖乘船從法國跨越英吉利海峽前往英國，船隻在法國加萊港外海沉沒，至少31名移民溺水身亡。據警方稱，這是英吉利海峽發生的最嚴重的一場悲劇。

據法國內政部發表聲明指出，在一名漁民發出警報後，巡邏船在水中發現了屍體和昏迷的人們。法國警方隨後表示，移民從法國加萊以東敦克爾克（Dunkirk）啟航，船上約載有50人，沉船後有31人喪生。

法國總理卡斯泰周四將召開有內政部長達馬寧以及司法部長等出席的內閣緊急會議。

馬克龍表示，這場悲劇使尊重個人尊嚴倡導人道主義的歐洲陷入哀痛之中。馬克龍並譴責人口走私集團"將人的生命置於危險之中並最終導致家庭離散。法國內政部長達爾馬寧此前也並強調，組織這些偷渡活動的“蛇頭”是在實施犯罪。

據稱，內政部長達爾馬寧透露，警方拘捕了同這起沉船有關的四名嫌疑人，涉嫌人口販運。

另外，英國首相約翰遜的發言人周三指，約翰遜將為此主持緊急會議。

約翰遜對此悲劇感到震驚。他同高層官員舉行緊急危機會議。約翰遜強調，在繁忙航道上企圖橫越入境，具高度危險性，必須採取更多措施，打擊販運人口，避免更多人受欺騙。不過，他又表示，難以說服法國採取行動，改善情況。

估計今年至今超過25000人乘坐小艇，企圖橫越英倫海峽進入英國，是去年全年的三倍。英國政府指責法國對情況失控，又指控有不法集團操控，販運人口，牟取利益。