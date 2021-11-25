倫紐東居全球最有實力城市前三 香港首次跌出十大

根據一項以吸引全球創造性人才和企業的整體實力計算的指數排名，倫敦、紐約、東京、巴黎及新加坡連任全球首五位，但香港則首次跌出最具吸引力城市的前十名，排第13，當中以「宜居性」得分最低。不過，在兩岸中，香港仍領先排名第17位的北京和第38位的台北。

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香港在武漢肺炎疫情和實施《港區國安法》之後，教育等方面的國際排名已告下滑，而在日本森紀念財團最新公布的「2021全球城市實力指數」中，香港亦由指數自2008年創立以來首次跌出全球最具吸引力城市前十名，而在亞太區亦輸給東京、新加坡、上海、墨爾本及悉尼。

調查按經濟、研發、文化互動、適宜居住、環境和便利度等六大範疇七十項指標對全球48個城市進行評分，並按總得分作全球排名。去年排名第9的香港，總得分排名下滑至第13，主要是因為疫情導致航班暫停，旅客人數下降88%，跌幅較其他城市大所致。

作為國際金融中心之一的香港，經濟自由排名是六大範疇中最高，排第5位，但得分亦有所下降，報告指出，這是由於香港社會動蕩所致。結果，香港在這方面落後於北京，但超越上海及台北。

香港在六大範疇中得分排名第二高的，是研究與開發範疇，排第10位，領先於北京、上海及台北。至於排名最低的，則是宜居性，這個按城市的就業環境、居住水平、生活質素、安全穩定、生活便利等因素計算的宜居評分，香港排第33位。餘下的，香港在環境與文化交流的得分同樣排在第24位，而交通便利則排在第13位。

報告又指出，在十三個被調查的亞洲城市中，有九個城市的得分均下降，新加坡是另一個受疫情重創的亞洲城市，不過，東京的總得分則有所上升，縮窄了與紐約的差距，主因是該市在工作方式的靈活性有所改善，市內的聯合辦公設施數量急劇增加。

香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝指，由於2019年的社會事件，西方國家對香港已有一定負面觀感，加上去年實施國安法，又有移民潮，進一步削弱香港的競爭力。他期望港府有穩定軍心措施，例如在社會事件上多以「復和」而非「分裂」的手法處理。

現時制訂全球指數的，還有由科爾尼公司與國際學者與智庫聯合訂定、包含政治參與的全球城市指數，以及由中國社會科學院和聯合國人居署合作訂定的《全球城市競爭力報告》，在這兩個排名榜，香港去年仍在前十名。