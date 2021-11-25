國安法後又一新紅線 港府三推版權修訂 業界續憂創作自由受限

在立法會幾乎可以肯定由建制派控制之後，港府三度重推坊間謔稱為「網絡廿三條」的《版權條例》的修訂工作，並以2014年以失敗告終的修訂草案為版本，繼續以戲仿、諷刺等五類目的免費使用版權作品，既不包「翻唱」，亦沒有接納上次修例時網民提出的「開放性豁免」，引起二次創作者及音樂平台憂慮會誤墮法網；相反，唱片業界則一如上次修例般表示歡迎。但與上次不同，今次經諮詢後制訂的修例草案，不會有一定數量的民主派議員在立法會內為憂慮者爭取和以「拉布」來抗衡。

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根據港府昨(24日)午公布的修例諮詢文件，當局作出五大立法建議，包括新增「公平處理豁免」來為以「戲仿、諷刺、營造滑稽和模仿、評論時事、引用」為目的使用版權作品；另亦引入新的「科技中立」傳播權，以保障版權擁有人的作品以任何電子傳送模式向公眾傳播都得到保護；增訂「安全港」條文，鼓勵聯機服務提供商與版權擁有人合作打擊網上盜版活動；對未獲授權人士向公眾傳播版權作品施加刑事制裁。商務及經濟發展局局長邱騰華在記者會上強調，香港的版權法例整整落後十年，當務之急是儘快完成工作，透過三個月諮詢期，希望可以有草案交予新一屆立法會。

這首二次創作曲被建制派指為諷刺塦海關員，有人迅速再改曲。版權條例修訂後又將如何？(畫面截圖) © 香港特約記者麥燕庭提供

對於諮詢文件內未為戲仿等六大豁免範圍作出定義，以及不把「認真翻唱歌曲」納入豁免範圍，二次創作人最為憂慮，擔心若像官員所說般，按常識在法庭爭辯，一定會大大影響創作，因為司法訴訟對創作人身心和經濟都有巨大壓力，引起寒蟬效應。漫畫家黃照達更向《明報》表示，豁免界線由法庭裁定，但社會現時對司法制度及政府缺乏信心，新例只會令創作人有所顧忌，減少作品。而音樂創作人晴天林更表明「睇定啲先」再翻唱，而日後改填歌辭亦多了顧慮，「題材敏感鬧特首，唔作咁多」。

民主黨信息科技政策發言人冼卓嵐今(25日)早在一個電台節目亦有同樣憂慮，又指出，若不豁免翻唱，街頭賣藝人演唱其他人的作品便會有違法風險，建議港府參考其他司法管轄區的做法，容許使用版權作品的人士，在標示版權持有人數據後，不會被視為侵權。

不過，知識產權署署長黃福來在同一節目中表示，若純粹侵用別人作品演唱，然後公開放上網站，技術上可能真的侵犯他人私人經濟權利，但翻唱很常見，可能版權擁有人已經默許，或經串流平台攤分利益，故此政府不認為要透過法律形式來處理。他又保證，當局「絕對不會」繞過版權擁有人提出檢控，因為若果版權擁有人不追究責任，當局將難以證明有「侵權」存在。

社會互信更差 港府持勢舊瓶舊酒保版權

這是港府十年內第三度提出修訂版權條例。在2011年，當局的修訂最為網民詬病的是，「二次創作」或翻唱作品不獲豁免，政府亦可繞過版權持有人提出檢控，可讓當局隨意闡釋的空間一如《基本法》第23條的保護國家安全條文，被坊間謔稱為「網絡廿三條」，引起大量市民反對，如果當局在翌年7月撤回草案。到了2014年，港府再次修例，將戲仿、諷刺、滑稽、模仿、評論時事等納入豁免，但限制轉播侵權作品，翻唱、改詞不獲豁免，網民認為，沒有定義的豁免目的，灰色空間太大，「二次創作」很易被視為侵權而遭港府起訴，藉此打壓異見，言論自由空間收窄，「鍵盤戰線」和現已解散的法政彙思均建議，當局引入美國已使用多年的「開放式豁免」，即只要符合某一些原則，例如是非牟利的、引用比例合理、對不構成原創作品的經濟影響的，便能獲得豁免。但港府不同意，結果民主派議員在立法會內不斷「拉布」下，未及在會期結束前完成討論，導致審議程序休止。

現時流亡德國的前「鍵盤戰線」發言人鄺頌晴當年便已指出，問題癥結是對政府的不信任，直言「假如這是一個民選政府，我們或會願意先通過後檢討。」但香港社會的互信較當年更差，而港府更在未有回應市民就第二次修例提出的憂慮便三度提出修訂，香港浸會大學視覺藝術院助理教授黃照達指出，《港區國安法》已為創作界畫下模糊紅線，港府現再添另一條，只會令人更不敢創作，內容趨向單一。

不過，建制派的立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國表示，今次已設有數項豁免，相信表達空間已有保障。他歡迎政府再次提出修例，指修訂版權條例爭議糾纏約十年，令香港在版權保障上落後於其他地區，亦是本地文化創意產業不斷萎縮的其中一個原因。