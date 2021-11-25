歐盟提出健康通行證新規則

為確保人員安全自由流動並保護公眾健康，歐盟委員會周四提出一項新措施，希望27成員國以協調一致的方式訂出安全旅行規定。歐盟建議27國：在完全接種疫苗後的九個月接種加強劑，才能保持歐洲健康通行證的有效性。歐盟並建議接種世衛核准疫苗可入境旅行。

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法新社消息，歐盟負責司法事務的專員雷恩德斯表示，歐盟建議，歐盟健康通行證的有效期為九個月，超過此期限，在沒有接種加強劑量的情況下，健康證將不再有效”。雷恩德斯並表示，"我們建議這些新規則於2022年1月10日生效”。

醫學界認為，在全面接種疫苗後的六個月保護性將會減弱。

另外，為讓已接種疫苗者更順利旅行，歐盟決定除對已接種歐盟藥品管理局（EMA）批準的疫苗的人開放入境之外，也建議另納入接種世衛組織通過的緊急使用疫苗，如果所有成員國同意，新措施將自2022年1月10日起實施。

另據法新社報道，南非科學家周四宣布，南非發現了一種新的新冠Covid-19變種病毒，該變種病毒具有“極高”的突變能力和“非常快速傳播的潛力”。

法新社並援引世界衛生組織稱，歐洲在今年秋季再次成為全球新冠大流行的中心，而具有高度傳染性的Delta變種病毒將疫苗抵抗疾病傳播的有效性降低了40%。

不過，世衛發布的一份報告也顯示，疫苗在歐洲挽救了至少50萬人的生命。世衛組織歐洲區域主任漢斯·克魯格周四在哥本哈根表示：“在一些國家，如果沒有疫苗，死亡人數會是今天的兩倍。”他敦促各國繼續開展疫苗接種。