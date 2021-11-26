世衛命名新變種病毒"Omicron" 呼籲各國不要倉促實施入境限制

世界衛生組織周五召開會議，討論南非新變種病毒B.1.1.529。世衛將新的變種病毒命名為"omicron"，並列為"值得關注"。世衛敦促"所有國家在涉及實施與南非和博茨瓦納發現的新病毒變種相關的旅行禁令問題上採取基於風險的科學方法。

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世衛表示，B.1.1.529有多個變種，初步證據顯示，相比其他值得關注的變種病毒株有"較高的再感染風險"。

世衛組織新冠疫情技術負責人瑪麗亞·範·克爾霍夫（Maria Van Kerkhove）在推特上表示，“可用的全基因組序列不到100個，我們對此還不太了解。我們所知道的是，這種變體出現了大量的突變，人們擔心的是，當發生這麼多突變時，它可能會對病毒的行為方式產生影響。”

據南非衛生當局稱，到目前為止，確診的新變種病例不到100例，主要發生在該國疫苗接種率最低的年輕人中。這種新變異株最初在南非發現，經過高度突變，對疫苗恐具有抗藥性，傳染力可能超過Delta變種病毒。

世衛提到，Omicron的確診數目似乎在南非幾乎所有省份都有所增加。暫時不清楚變種病毒株會否引致較嚴重的疾病。

周五包括美國及歐盟在內的多國紛紛禁止來自非洲南部的旅客入境。

對此，世衛周五警告各國，不要因為發現新的變種病毒就倉促實施入境限制，而應採取"視風險而定的科學作法"。

世衛組織（WHO）發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）在瑞士日內瓦的聯合國簡報會中說，世衛"警告，此刻不要實施入境限制措施；同時建議各國，在未來實施入境措施時，繼續採取視風險而定的科學作法"。

林德梅耶並說，Omicron的影響需要花上幾周時間來了解，研究人員正在努力釐清其傳染力以及對治療藥物和疫苗的影響。