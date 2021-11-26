美國訪台議員團會晤蔡英文

美國聯邦眾議員高野等一行人25日至26日訪台，台灣外交部周五表示，美國議員與台灣總統蔡英文等舉行會晤，就台美關係等重要議題交換意見，並前往桃園參訪虎頭山創新園區，了解台灣新創產業的發展現況。

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中央社消息，台灣外交部周五晚間發布新聞稿指出，美國聯邦眾議員高野（Mark Takano, D-CA）、絲拉金（Elissa Slotkin, D-MI）、歐瑞德（Colin Allred, D-TX）、潔卡珀絲（Sara Jacobs, D-CA）及梅絲（Nancy Mace, R-SC）偕國會幕僚共17人，25日搭乘美國行政專機訪台。

外交部說，訪團在台期間晉見台灣總統蔡英文，接受外交部長吳釗燮款宴、拜會國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬，就台美關係各項重要議題交換意見。

外交部長吳釗燮款宴時表示，高野訪團的到來彰顯台美關係緊密友好，堅若磐石，美方多次公開肯定台灣是民主成功的故事、美國經濟與安全的關鍵夥伴，以及世界的良善力量；台灣期待持續與美國深化合作，貢獻國際社會。

外交部說，高野也肯定台灣人民捍衛民主的勇氣與決心，並特別讚許台灣在保障LGBTQI+族群（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人和其他）權益的成果，彰顯台灣對人權的高度重視。雙方並就區域安全情勢、台美安全及經貿合作等議題深入交換意見。

外交部指出，高野一行人是美國國會在短短1個月內2度組團訪問台灣，且為疫情以來，聯邦眾議院首次籌組跨黨派訪團訪台，再度展現美國國會對台美關係跨黨派的堅定支持。

美國在台協會周五晚間也透過新聞稿表示，訪問團25至26日訪問台灣，此行程為國會議員出訪印太地區的一環。訪問團與蔡英文、吳釗燮，以及馮世寬會面，也參訪桃園市虎頭山創新園區。透過這些會議，訪問團得以有機會與台灣相關人士就美國與台灣之間廣泛的重要議題交換意見。

關於美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）率領的跨黨派議員訪台，美國五角大樓發言人柯比（John Kirby）表示："議員代表團訪台是相當例行的事。"

柯比受訪時指出："國會代表參訪台灣，是相當例行的事務，這次訪問，就是為了要在台灣關係法下維持我們的義務，（這）是民主與共和黨都支持的事，也強化我們對協助台灣的'自衛'需求。"