美歐等國紛紛宣布非洲7國旅遊限制 拜登呼籲向貧窮國家捐贈更多疫苗

在南非通報發現新的新冠變種病毒後，各國紛紛禁止來自非洲南部的旅客入境。歐盟和美國和加拿大都宣布，暫停來自7個非洲國家的遊客入境。美國總統拜登呼籲各國應該向貧窮國家提供更多的疫苗。

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法新社消息，歐盟委員會周五就南非發現的新的變種病毒威脅舉行緊急會議。歐盟建議27國，暫停來自非洲7國的遊客入境。

這7個國家包括南非、津巴布韋、納米比亞、莫桑比克、萊索托、博茨瓦納、斯威士蘭。

新措施是基於有關地區，發現新的變種新冠病毒。歐盟各個成員國都可根據自身意願，採取這項新措施，而實際上部分成員國已經實施有關旅遊限制。

歐盟委員會主席馮德萊恩周五表示，歐委會建議歐盟成員國暫停與發現變種病毒株國家之間的航空旅行，直到更加清楚了解這個新變種的危險，所有從有關地區回國的人都應遵守嚴格的檢疫隔離規定。歐盟委員會發言人馬麥爾(Eric Mamer）在推特上發文稱，27國決定，迅速對來自非洲7國的旅遊者實施限制措施，這些措施包括停止航班飛行。

歐盟一名官員說，各成員國政府也被要求勸阻民眾前往有關國家。

美國白宮周五也表示，美國將限制來自南非和其他七個國家的人入境，但此限令不適用於美國公民和永久居民。這些國家包括：南非、博茨瓦納、津巴布韋、納米比亞、萊索托、埃斯瓦蒂尼(莫桑比克）及馬拉維。法新社援引美國官員表示，美國的科學家及政府衛生部門將儘快投入相關研究工作，以更深入了解這種新型變種病毒。

美國總統拜登周五就新的變種病毒表示，各國應該向貧窮國家提供更多的疫苗。拜登說，新的變種病毒的出現更清楚的提醒世人：沒有世界各國在疫苗分配上的合作，這場疫情就不會結束。美國目前捐獻的疫苗已經超過所有國家捐獻疫苗的總和。現在各國應該展現出同樣的慷慨和效力。

另外加拿大周五也宣布，禁止非洲7國遊客入境。此前，英國、法國、摩洛克、菲律賓等國紛紛頒布非洲7國入境禁令。

在英國暫時禁止來自非洲7國班機入境，並要求從這些國家返英的英國公民接受隔離後，新加坡迅速加入英國的行列，衛生部表示，將限制來自南非等非洲7國的人員入境或轉機。日本政府也決定對來自南非和其他非洲5國的人員加強邊境管制。

印度中央政府本月稍早放寬部分入境限制後，如今對各省發出警示，要求對來自南非和其他"高風險"國家的外國人大力實施篩檢。

台灣表示，來自非洲南部"高風險"國家的人員，必須入住集中檢疫所14天。