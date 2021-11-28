這是2018年在北京舉行的中非合作論壇北京峰會，習近平與非洲國家領袖合影。今非昔比，11月28日達喀爾開幕的中非合作論壇，規模和級別遠不如從前，習近平已經快兩年不出國了。

中國非洲論壇周日在達喀爾開幕，法國『世界報』在『非洲與中國--幻滅時刻』總題下發表了一組分析和報道。報道稱，中國非洲合作的盛宴已經結束，每隔三年舉行一次的中非合作論壇11月28日在塞內加爾首都達喀爾開幕，這次的級別要低得多，已不像歷屆峰會，出席論壇的非洲國家元首比出席聯合國大會的還要多。

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中非合作論壇“降級”，當然與新冠疫情有關係，中國國家主席習近平，寧願留在中國，但同時也凸顯了一度蓬勃的“中非洲”在收縮，與近二十年曾經盛大奢華的規模相比，這次的規模低於各自的希望。

工業計畫效果有限，貿易交流不平衡，債務陷阱，精英集團的腐敗，中國企業不尊重勞動者權利等等，加大了非洲的不滿。結果，儘管非洲民眾對中國的滿意水平仍然比較高，但已開啟倒退的趨勢。剛果，這個曾經與北京簽署“世紀契約”的國家，“礦物基礎設施”大型合同仍然是海市蜃樓： 31 家醫院沒有一家建成，兩所宣布的大學還沒有蹤影。

根據皮尤中心針對2013-2019長時段調查，南非對中國的滿意程度從48%減至46%，肯尼亞從78%減至58%，尼日利亞從76%減至70%，法國國家科學研究中心（CNRS）與巴黎高等社會科學院（EHESS）經濟學家暨中國與非洲關係專家Thierry Pairault強調，對於中國人和非洲人來說，這是幻想的終結。每個人都意識到花錢並不足以激發發展。尤其是非洲人意識到，中國人釋放的大量資金，最終在利率方面相當昂貴，而且還款期限很短，不足以刺激起所期待的發展。

2000年，是中國全球化全面開啟的時刻，也是中國非洲論壇啟動的時刻，中國在原材料豐富的非洲大陸進行大量戰略投資，數字是極其誘人的，從2002到2020，中國與非洲大陸之間的貿易交流增加二十倍，從100億美元增加到2000億美元，使得中國得以取代美國成為非洲大陸第一大貿易合作夥伴，與此同時，北京在非洲全面開動基礎建設，三個計畫中有一個就投資在非洲。

根據麥肯錫公司，2017年，大約一萬家中國企業在非洲行動，但真正在中國註冊的大約在3000-4000家，其他的則是由中國人領導的非洲企業，加起來大約100萬中國人在非洲工作，投資，經商。

北京的政治利益

中國同時向非洲推銷軟實力，在非洲設立62家孔子學院，而中國的大學招收了60000萬名非洲學生，這是一種為非洲培養未來親北京精英的方式。

北京也不斷地強化自己在非洲去殖民化歷史潮流中與“非洲兄弟”的合作，2017年，北京在吉布提開設第一個軍事基地，為中非洲擴大了另一戰略層面，並將此納入“一帶一路”的框架，這個非洲之角的國家在中國人眼中非常重要，她是鏈接印度洋及歐洲大陸之間的重大戰略通道。

中國在非洲也獲得了巨大的政治利益。Thierry Pairault分析，每次中國進行少量投資、買入或賣出時，它都能留住一個客戶，它可以從聯合國收取“股息”——獲得非洲國家的支持票。這就是中國如何獲得四個聯合國機構的領導人的奧妙。這些機構分別是：糧食及農業組織 (FAO)、國際民航組織 (ICAO)、工業發展組織 (Onudi) 和國際電信聯盟 (ITU)。無論是歐洲人還是美國人，都從未同時領導過如此多的聯合國機構。中國只有在非洲的支持下才能征服這些陣地，而且成本相當低。

一場剛果夢

中國在非洲擴張的數字終究難以掩蓋日益增長的不滿，甚至不斷增加的摩擦。與一般的想法相反，現實情況是，中國在非洲是服務提供者，而不是投資者。相比之下，中國在老撾這個擁有 700 萬人口的小國的投資近年來就佔到了中國在整個非洲這個擁有 12 億人口的大陸投資的 30-40%。

中國人在非洲實際的投資少於服務投資，比如基礎建設合同，此類合同最終通過非洲人負債的方式轉嫁到他們身上，2019年，北京在非洲的投資達致27億美元，但提供服務的投入高達444億美元。而且中國人的投資往往集中在技術增值很小的領域，比如礦業領域。

剛果與中國的關係就是一個極有說服力的例子。2008 年，約瑟夫·卡比拉 (Joseph Kabila) 與北京確認了一項巨大的易貨交易，這將是一項“世紀契約”，是中國向非洲承諾的這種“雙贏”夥伴關係的完美體現。中國從他的國家購買鈷和銅，用於基礎設施建設：包括公路、鐵路、醫院、學校、大學……

最近，剛果共和國與中國的關係出現緊張，繼任總統重新評估了與中國簽署的銅礦及其他礦業投資的合同，發現2008 年在卡比拉 領導下籤署的“礦物基礎設施”大型合同仍然是海市蜃樓：北京計畫的 31 家醫院沒有一座建成，兩所宣布的大學也沒有蹤影。

在肯尼亞，圍繞着內羅畢-蒙巴薩鐵路建設計畫 不斷，一家法院於2020年裁決 ，獲取合同的中國企業並沒有遵守競爭規則，該國司法機構並對過往與中國人達成的一些合同的合法性提出質疑。

分析指出，在此背景下，達喀爾中非論壇可能標誌着一種中非關係的曲折轉變，與近二十年的雄心勃勃形成對比，專家認為，從現在起，中國人在非洲面臨的局面要比二十年前複雜得多，過去，雙方的關係僅僅是精英之間的事務，現在中國人必須面對一個日益苛求的民間社會。

非洲的領袖已不得不面對越來越多的針對不透明合同、債務陷阱、以及非洲產品進入中國市場備受限制的質疑。而對中方來說，如何準確地把握非洲的變化，調整自己的計畫。否則，她會看到她的滿意度曲線繼續下降。