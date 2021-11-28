歐盟與北約強化合作應對混合威脅

2021 年 11 月 28 日，立陶宛總統瑙塞達（右）、歐盟委員會主席馮德萊恩（左二）、北約秘書長斯托爾滕貝格（左）和立陶宛總理西蒙尼特在維爾紐斯總統府會面。歐盟與北約決定強化合作應對來自俄羅斯和白俄羅斯的“混合”威脅。

正在立陶宛訪問的歐盟與北約領袖周日保證， 面對白俄羅斯操縱移民危機以及俄羅斯屯兵俄烏邊境形成的“混合”威脅，北約和歐盟將大幅提升合作，共同應對。

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面對白俄羅斯利用移民危機要挾歐盟，以及俄羅斯在烏克蘭進一步強化軍事存在，歐盟成員國立陶宛的戰略位置顯得十分重要。北約秘書長斯托爾滕貝格周日在立陶宛首都維爾紐斯呼籲莫斯科降低俄烏邊境緊張局勢，並警告對方若藉助武力，“後果嚴重，代價巨大”。

斯托爾滕貝格與歐盟委員會主席馮德萊恩共同譴責白俄羅斯操縱移民危機，其目的是強化對歐盟的混合威脅。明斯克當局則予以否認。

成千上萬移民其中絕大部分來自中東的移民，最近幾月試圖穿越白俄羅斯邊境，進入歐盟東部成員國以及北約成員國拉脫維亞、立陶宛和波蘭三國境內。

馮德萊恩表示，應對危機，最重要的是歐盟與北約聯手行動。斯托爾滕貝格表示，我們將發表一項聯合聲明，強化合作。只有合作我們才更安全，更強大。

歐盟決定將用於三個成員國2021-2022的邊境管理費用擴大三倍，增至兩億歐元，主要用於購置巡邏車、電子監控設備以及無人機。

北約秘書長斯托爾滕貝格指出，俄羅斯在既未遭到挑釁又無任何解釋的情況下在俄烏邊境集結大量坦克、導彈、無人攻擊機，以及上萬士兵“令人擔憂”。

北約敦促俄羅斯採取“降級”行動，減少緊張，增加透明度，北約秘書長警告說，“如果俄方決定藉助武力，後果自負。”

北約成員國秘書長將於周二和周三在立陶宛鄰國拉脫維亞召開部長級會議，討論俄羅斯在烏克蘭邊境增兵引發的憂慮。美國國務卿布林肯也將與會。