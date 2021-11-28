英吉利海峽偷渡潮：歐洲與英國將加強合作

在英吉利海峽發生移民偷渡船翻覆慘劇4天後，歐洲各國外長周日在加萊舉行緊急會議，與會各國一致同意改善與英國的共同合作。法國宣布，歐盟邊境管理局將從12月1日起，調派一架飛機協助打擊英吉利海峽的偷渡潮。

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法新社消息，周日在法國北部港口加萊舉行的歐洲部長級會議是為應對數日前，在加萊海域發生的移民偷渡船傾覆引發的危機，船難至少造成27人溺水而亡。

法國內政部長達馬寧在會上表示，“(這起事件）造成的死亡人數太多了”，“我們不能再接受悲劇發生”。

參加周日會議的包括德國、荷蘭和比利時負責移民事務的部長或官員、歐洲內政事務專員以及歐洲刑警組織、歐盟邊境管理局的負責人。

這起慘劇激化英法兩國的矛盾，英國首相約翰遜在推特上公開致法國總統馬克龍的信件，引起法方不滿。達馬寧其後放棄邀請英方參加此次應對偷渡潮的會議。

法國內政部長達馬寧宣布，歐洲邊境管理局Frontex將從12月1日起，調派一架飛機，協助法國、荷蘭和比利時警方海上巡邏任務。

歐洲各國在一份聯合聲明中重申，"將盡一切可能更有效地打擊走私犯罪網絡”，各國並強調，“加強歐洲與英國共同合作的必要性"。